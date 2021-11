Asus Vivobook 13 Slate OLED to nowy laptop marki. To pierwsze urządzenie 2w1 z 13-calowym wyświetlaczem tego typu na rynku. Sprzęt trafi do sprzedaż w grudniu. Tymczasem zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna i cena Asus Vivobook 13 Slate OLED.