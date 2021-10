Ciemna strona Windows 10 Home

Firma Microsoft zachwala swoje produkty, wymieniając liczne zalety, sprytnie pomijając wady. Wielu użytkowników najnowszego systemu operacyjnego Windows 10 zdążyło już niejednokrotnie przekonać się o tym, że nie jest on idealny i można mu sporo zarzucić. Problem pojawia się w przypadku łącznością z siecią bezprzewodową Wi-Fi Sense. W Windows 10 znajduje się funkcja w postaci czujnika sieci Wi-Fi, co z pozoru wydaje się być niezwykle przydatnym narzędziem, bo umożliwia automatyczne łączenie się z punktami dostępowymi i sieciami Wi-Fi udostępnionymi przez kontakty. Przydaje się to oczywiście w miejscach publicznych, gdy chce się uzyskać szybko i łatwo dostęp do Sieci. Trzeba jednak pamięć o tym, że rozwiązanie to jest potencjalnie niebezpieczne. Sieci publiczne zwykle nie są w żaden sposób chronione. Ponadto nie nikt chce, aby dostęp do jego Wi-Fi mieli wszyscy znajomi. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej będzie wyłączyć działanie czujnika, aby nie narażać się na ryzyko stwarzane przez sam system w momencie udostępnienia osobom z zewnątrz hasło do prywatnego Wi-fi.

Wiele kontrowersji wzbudza nawet menu Start w Windows 10, bo pomimo możliwości spersonalizowania go, pojawia się problem z naruszeniem prywatności użytkownika. Wystarczy rozwinąć menu Start, a wyświetlą się prywatne pliki w postaci w postaci dynamicznych kafelków zdjęć czy jakichś osobistych informacji. Jeśli tylko jedna osoba ma dostęp do komputera, to nie jest to oczywiście większym problemem, ale większość osób nie mieszka sama i używa komputera też poza domem. Kolejną wadą systemu Windows 10 jest zajmowanie dużej ilości danych na dysku po instalacji i każdej kolejnej aktualizacji. System przechowuje multum plików, nawet stare dane, które nie są już do niczego przydatne. Wystarczy zajrzeć do folderu oznaczonego Windows.old, aby przekonać się, jak wiele zajmuje gigabajtów przestrzeni dyskowej. W przypadku dysku twardego o mniejszej pojemności może bardzo szybko zabraknąć na nim wolnego miejsca na zapisywanie kolejnych danych. Na szczęście można usunąć ten folder, można to zrobić chociażby za pomocą programu Oczyszczanie dysku.

Jakie wady ma Microsoft Windows 10 Home?

Popularna do tej pory przeglądarka Internet Explorer miała oczywiście wielu zwolenników i pracowników, W Windows 10 została ona zastąpiona przeglądarką Edge, która niestety również jest problematyczna. Pomimo pewnych zalet jednym z głównych minusów jest brak rozszerzeń, można wobec tego pomarzyć o dodatkowych udogodnieniach, możliwości zablokowania irytujących reklam. Microsoft zapowiedziało jednak, że planuje to zmienić i wprowadzić w przyszłości obsługę rozszerzeń. Pozostaje wobec tego poczekać na dalszy rozwój wydarzeń i spełnienie obietnicy. Wadą Microsoft Windows 10 Home jest nieobsługiwane starszych systemów antypirackich. Stwarza to problem przede wszystkim graczom, bo niestety tracą możliwość zagrania w wiele starszych gier ze względu na brak zgodności systemu operacyjnego. Pozostaje skorzystanie z instalacji typu dual boot, co jednak stanowi dodatkowe utrudnienie dla użytkowników.

Pomimo tego, że Windows 10 pobieranie aktualizacji dla systemu operacyjnego zostało przyspieszone dzięki rozproszonej dystrybucji plików, to jednak wiąże się to z pewnymi niedogodnościami. Obciążenie łącza internetowego stanowi sporą wadę. Jeśli ktoś chce tego uniknąć, to należy wyłączyć tę funkcję w ustawieniach “Wybierz sposób dostarczania aktualizacji”. Automatyczne aktualizacje również nie są mile widziane, bo nie można ich powstrzymać. Jeśli ktoś chce samodzielnie decydować o tym, jakie aktualizacje mają być pobierane i kiedy ma nastąpić ich zainstalowanie, to należy wyłączyć w opcjach zaawansowanych automatyczny sposób instalowania aktualizacji. Przydatną opcją jest też odroczone uaktualnienia. Na niekorzyść Microsoft Windows 10 przy domyślnej konfiguracji przemawia szpiegowanie użytkownika.