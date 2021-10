Windows 10 21H2 to nadchodząca aktualizacja dla okienek. Trafi ona finalnie na komputery pod nazwą Windows 10 November 2021 Update i właśnie osiągnęła status RTM. To oznacza, że Microsoft sfinalizował nad nią prace i oprogramowanie jest już w zasadzie gotowe. Spodziewajmy się go w listopadzie.

Windows 10 21H2 to większa aktualizacja funkcyjna dla okienek, którą Microsoft przygotowywał od miesięcy. Ujawniono jej finalną nazwę i tą jest November 2021 Update, a więc obyło się bez większego zaskoczenia. Oprogramowanie osiągnęło status RTM, czyli Ready to Manufacturing. Co to oznacza?

Status RTM dla Windows 10 November 2021 Update oznacza nic innego, jak to, że Microsoft ukończył prace nad tą wersją. Oprogramowanie jest już gotowe i mogą je pobierać użytkownicy biorący udział w programie niejawnych beta testów okienek. Ci, którzy znajdują się w kanale Release Preview. Aktualizacja 21H2 dla wszystkich jest już blisko.

Aktualizacja Windows 10 21H2 November 2021 Update w listopadzie

Microsoft udostępni Windows 10 21H2 w przyszłym miesiącu. Domyślamy się, że aktualizacja do November 2021 Update zostanie wydana w ramach listopadowego Patch Tuesday, a więc już 9.11. Wtedy nowe uaktualnienie stanie się ogólnodostępne. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na dostępność.

