Redmi G 2021 to nowy laptop do gier submarki Xiaomi. Urządzenie zostało zaprezentowane w Chinach, gdzie cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje procesory AMD Ryzen 7 lub Intel Core i5 czy 16,1-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Zobaczmy, co jeszcze ma Redmi G 2021.

Redmi G 2021 to laptop do gier, który marka Xiaomi wprowadza do oferty w Chinach. Cena modelu z Intel Core i5 została ustalona na poziomie 5699 juanów (ok. 3480 zł). Natomiast wariant z procesorem AMD Ryzen 7 kosztuje 6999 juanów (ok. 4270 zł). Zobaczmy, co Redmi G 2021 ma do zaoferowania.

Redmi G 2021 ma 16,1-calowy ekran Full HD z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Następnie mamy procesor Intel Core i5-11260H w połączeniu z Nvidia GeForce RTX 3050. Druga konfiguracja obejmuje układ AMD Ryzen 7 5800H z GeForce RTX 3060. Pod obudową jest też 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB.

Laptop do gier Redmi G 2021 ma też podświetlaną klawiaturę czy chłodzenie Hurricane Cooling 3.0. Znajdziemy tu też Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.1. Jest też szeroki zestaw złączy w postaci 2 x USB C, 2 x USB A oraz po jednym HDMI, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet i USB 2.0. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Redmi G 2021 – specyfikacja techniczna

16,1-calowy ekran o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

procesor Intel Core i5-11260H lub AMD Ryzen 7 5800H

16 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SSD o pojemności 512 GB

grafika Nvidia GeForce RTX 3050 lub 3060

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

2 x USB C, 2 x USB A, HDMI, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet i USB 2.0

podświetlana klawiatura

Windows 10

