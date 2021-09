Surface Pro 8 to nowy komputer marki Microsoft. Laptop zadebiutuje z systemem Windows 11 i ma otrzymać 13-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Premiera jest bardzo blisko. Zobaczmy, co już wiadomo o laptopie Surface Pro 8.

Surface Pro 8 to nadchodzący laptop z systemem Windows 11, którego premiera jest blisko. Prezentacja odbędzie się w środę. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna maszyny firmy Microsoft. Ta obejmuje m.in. wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o tym komputerze.

Surface Pro 8 dostanie ekran o przekątnej 13 cali. Następnie mamy procesory Intel Tiger Lake, czyli Core 11. generacji. Na wyposażeniu laptopa mają znaleźć się również dwa porty Thunderbolt 4. Co ważne, dysk SSD będzie wymienny. Takie rozwiązanie Microsoft wprowadził już w przypadku 7. generacji urządzenia w wersji dla użytkowników biznesowych.

Kompletna specyfikacja Surface Pro 8 z Windows 11 na razie tajemnicą

Do sieci na razie nie wyciekła pełna specyfikacja techniczna laptopa Surface Pro 8. Na wiele szczegółów musimy jeszcze poczekać. Oficjalna zapowiedź odbędzie się już 22 września. Tego dnia zobaczymy także składanego smartfona Duo 2. Nie zabraknie też pewnie nowych informacji o systemie Windows 11, którego premiera odbędzie się 5 października.

