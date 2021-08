Powrót do szkoły trwa w najlepsze. Tegoroczny sezon back to school to czas, w którym z pewnością warto nabyć nowy sprzęt. Wybraliśmy dla was najciekawsze tablety, komputery, laptopy czy słuchawki. Wybrane urządzenia z pewnością docenicie również w trakcie rozrywki.

Wracamy do szkoły i jest to dobry czas na zakup nowego sprzętu. Nie tylko takiego, który ułatwi naukę czy pracę. Również będzie go można wykorzystać w trakcie rozrywki. Rzućcie koniecznie okiem na nasze propozycje.

Tablety idealne do nauki i nie tylko

Lenovo Tab P11 Pro – wybór na lata i morze możliwości

To topowy model ze stajni Lenovo. Jedną z jego cech charakterystycznych jest doskonałej jakości ekran o przekątnej 11,5 cala, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, wykonany w technologii OLED. Wyświetlacz oferuje świetny, dynamiczny, jasny obraz o wysokim kontraście i szerokiej palecie barw. To prawdziwe okno na świat zamknięte w jednolitej aluminiowej obudowie. Warto zaznaczyć, że urządzenie jest bardzo smukłe, jego ramka ma zaledwie 6,9 mm grubości. Chociaż producent wyraźnie walczył o to, aby tablet był jak najlżejszy i najcieńszy, to do środka udało się jeszcze „wcisnąć” cztery głośniki JBL z Dolby Atmos, które zapewniają czysty i wyraźny dźwięk.

Oczywiście wysokiej rozdzielczości ekran potrzebuje do działania potężnych podzespołów, wobec czego Lenovo Tab P11 Pro wyposażony jest w układ Snapdragon 730G, który nie tylko świetnie radzi sobie z zadaniami o charakterze biurowym czy edukacyjnym, ale także generuje doskonałej jakości grafikę w grach mobilnych. Procesor jest przy tym dosyć oszczędny, co pozwala na działanie tabletu nawet przez 15 godzin.

Lenovo Tab P11 Pro nawet samodzielnie doskonale nadaje się do pracy i nauki, ale jeszcze lepsze efekty osiągniemy z dedykowaną klawiaturą, która świetnie współpracuje z tym urządzeniem. Dzięki wyspowemu układowi klawiszy przypomina ona klawiatury znane z laptopów bądź biur, gwarantujące najwyższą ergonomię. Następnie mamy Lenovo Precision Pen 2, czyli pióro do tabletu, które pozwoli tworzyć szkice, malunki czy ręczne notatki. Jedno naładowanie pióra wystarczy na 100 godzin pracy.

Tablet obsługuje też wszystkie najnowsze technologie łączności, takie jak dwuzakresowe Wi-Fi w częstotliwości 2,4GHz i 5 GHz i standardzie 802.11ac, a także moduł Bluetooth 5.0. Sprzęt odblokujemy hasłem, ale także poprzez czytnik linii papilarnych czy przez rysy twarzy.

Lenovo Tab P11 – doskonały dla każdego

To nieco skromniejsza wersja urządzenia opisywanego powyżej, chociaż nie oznacza to, że Lenovo Tab P11 jest urządzeniem ubogo wyposażonym. Sprzęt oferuje ekran o przekątnej 11 cali w technologii IPS (jasność 400 nitów) i rozdzielczości 2048 x 1080 pikseli (tak zwane „2K”), który dzięki zastosowaniu wąskich ramek zajmuje aż 85% powierzchni frontu tabletu. Podobnie jak w przypadku wersji „Pro” znajdziemy tutaj również cztery głośniki, które wspiera technologia Dolby Atmos.

Wyróżnikiem modelu Tab P11 jest osobne konto dla dzieci wraz z usługą Google Kids Space, która pozwala użytkownikowi wybierać z ponad dziesięciu tysięcy aplikacji i gier, zatwierdzonych wcześniej przez nauczycieli, jako odpowiednie dla maluchów. Dzięki kamerze przedniej o rozdzielczości 8 megapikseli wideorozmowy czy nauka zdalna będą przyjemnością. Oczywiście tablet wyposażony jest też w aparat na froncie urządzenia z nieco dokładniejszą matrycą o rozdzielczości 13 megapikseli, a dodatkowo oferującym autofocus i lampę błyskową.

W przypadku Tab P11 producent zachęca do zakupu bardzo przydatnego akcesorium w postaci cieniutkiej klawiatury ułatwiającej pisanie oraz opcjonalnego pióra Lenovo Precision Pen 2. Stanowić będą one doskonałe uzupełnienie zestawu dla młodego, kreatywnego i mobilnego dziecka lub nastolatka.

Sprzęt napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 662, którego podstawową częstotliwością taktowania jest aż 2GHz. Dzięki zastosowaniu baterii o pojemności 7700 mAh Lenovo Tab P11 działa na jednym naładowaniu nawet 15 godzin bez przerwy.

Lenovo Yoga Tab 13

Tegoroczna nowość w ofercie Lenovo, czyli Yoga Tab 13 to tablet z systemem Android 11, który wielu osobom będzie w stanie zastąpić komputer. 13-calowy ekran o rozdzielczości 2160 na 1350 pikseli z obsługą rysika nada się idealnie do robienia odręcznych notatek na zajęciach, a po szkole można oglądać na nim filmy i to w formatach HDR10 i Dolby Vision. Wydajność zapewnia procesor z górnej półki, czyli Qualcomm Snapdragon 870, który ma do dyspozycji aż 8 GB pamięci operacyjnej, a całe urządzenie waży jedynie 830 gramów. Podstawka ze stali nierdzewnej pozwala na dowolne ustawianie, zawieszanie czy przechylanie tabletu w zależności od potrzeb.

Komputery do nauki i gier

HP Spectre x360 14 – laptop 2w1 na back to school 2021

HP Spectre x360 14 to laptop konwertowalny, który ma dotykowy ekran OLED o przekątnej 13,5 cala oraz rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli. Jest to więc panel o proporcjach 3:2, który zapewnia większe możliwości pracy. Ponadto wyświetlacz oferuje jasność na poziomie 400 nitów, ma szkło ochronne Corning Gorilla Glass i pozwala na pracę z wykorzystaniem rysika. Warto też wspomnieć o technologii ochrony wzroku EyeSafe.

Za wydajność w komputerze odpowiada mocny procesor Intel Core i7 11. generacji z grafiką Xe wspomagany przez szybkie kości pamięci RAM. Na dane przeznaczono wydajny dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB, który pomieści naprawdę dużo plików. Takie połączenie sprawi, że maszyna sprawdzi się w każdej roli. Również w trakcie grania w gry.

Gdy pod uwagę weźmiemy rozrywkowe aspekty HP Spectre x360 14, to na pewno warto wspomnieć o czterech głośnikach stworzonych we współpracy z Bang & Olufsen. Do dyspozycji mamy też podświetlaną klawiaturę, Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5 oraz nowoczesne złącza Thunderbolt 4/USB C. Komputer został zamknięty w ładnej obudowie o grubości niespełna 17 mm. Całość waży tylko 1,7 kg. Ceny urządzenia zaczynają się od 6999 złotych.

Actina PBA 10400F – optymalny komputer do gier za niewygórowane pieniądze

Komputer do nauki i jednocześnie grania. Na tego typu urządzenie wcale nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy. Dobrym tego przykładem jest model Actina PBA 10400F, który w naszym sklepie Sferis kupicie za kwotę 4858,87 złotych. Na co można liczyć w zamian?

Actina PBA 10400F to komputer do gier, który sprawdzi się w rozdzielczości Full HD w połączeniu z większością tytułów. Za obliczenia odpowiada tu wydajny procesor Intel Core i5-10400F, który został umieszczony na płycie głównej marki Asus z serii TUF. Układ wspomagany jest przez 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej typu DDR4. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 512 GB.

Obliczenia graficzne należą tutaj do karty grafiki Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Jest to model mający 6 GB wbudowanej pamięci GDDR6, który zapewni dobrą jakość i płynność w trakcie grania w rozdzielczości Full HD. Ponadto wspierana jest technologia G-SYNC.

Actina PBA 10400F to komputer stacjonarny, który został wyposażony także w nowoczesne interfejsy łączności bez- i przewodowej. Znajdziemy tutaj Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 czy aż sześć portów USB 3.2 Gen 1. Całość została zamknięta w stylowej obudowie wraz z odpowiednio dobranym zasilaczem o mocy 500 W oraz optymalnym systemem chłodzenia, który zadba o odprowadzanie ciepła z nagrzanych podzespołów.

Actina SPC 3600 – ciekawy komputer do gier z GeForce RTX 3060

Szukając optymalnego komputera do nauki lub pracy warto też rozważyć zakup pod kątem gier. Poszukiwania takiej maszyny za niewygórowane pieniądze są możliwe, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów. Tymi są z pewnością zainstalowany procesor oraz dedykowana karta graficzna. Actina SPC 3600 to propozycja dla tych osób, które chcą nabyć tego typu sprzęt za mniej niż 5,5 tys. zł. Ten konkretny model w naszym sklepie Sferis kosztuje 5350,66 zł.

Pod obudową komputera Actina SPC 3600 znajdziemy wydajny procesor AMD Ryzen 5 3600, który ma 6 rdzeni z obsługą do 12 wątków jednocześnie. Ponadto ma 32 MB pamięci podręcznej. CPU współpracuje z 16 GB pamięci DDR4. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tutaj karta grafiki Nvidia GeForce RTX 3060 mająca 12 GB zintegrowanej pamięci VRAM. Takie połączenie powinno zapewnić optymalną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD, a nierzadko nawet wyższej.

Actina SPC 3600 to komputer do gier, który wyróżnia się ciekawym wzornictwem.Przestronna obudowa jest podświetlana przez kilka wentylatorów z diodami LED. W ten sposób maszyna nie tylko ciekawie się prezentuje, ale jest też odpowiednio schłodzona. Każdy gracz doskonale wie, jak nowe gry potrafią rozgrzać podzespoły do czerwoności. Jedna ze ścian jest ponadto pokryta szkłem hartowanym i w ten sposób można zajrzeć do środka bez ściągania przesłony.

Szybki komputer do gier musi mieć także odpowiedni dysk, który nie będzie stanowić wąskiego gardła dla podzespołów. Takimi nośnikami z pewnością są SSD typu NVMe na magistrali PCI-Express. Pod obudową modelu Actina SPC 3600 znajduje się taki dysk i ponadto oferuje on pojemność w postaci aż 1 TB.

Actina PBM 10400F – komputer dla bardziej wymagających graczy

Optymalny PC do gier nie musi kosztować fortuny. Tego typu maszyny można z powodzeniem nabyć za około 6 tys. złotych i w takiej cenie liczyć na optymalną wydajność w połączeniu z większością nowych tytułów dostępnych na rynku. Tutaj świetną propozycję stanowi model Actina PBM 10400F, który w naszym sklepie Sferis dostępny jest za 6027,22 zł.

Za obliczenia graficzne w komputerze Actina PBM 10400F odpowiada karta GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB dedykowanej pamięci VRAM. To jeden z ostatnich modeli Nvidii ze średniej półki cenowej, który zapewnia bardzo dobrą wydajność w trakcie grania w rozdzielczości Full HD. W połączeniu z wieloma tytułami poradzi sobie także w WQHD.

Actina PBM 10400F ma również procesor Intel Core i5 10. generacji. Dokładnie jest to model i5-10400F mający 6 rdzeni z obsługą do 12 wątków jednocześnie. CPU ma również 12 MB pamięci podręcznej i wspomagany jest przez 16 GB pamięci DDR4. Wszystko umieszczono na płycie głównej marki MSI. Takie połączenie sprawia, że maszyna da sobie radę z większością nowych gier.

Actina PBM 1040 zamknięto w bardzo stylowej obudowie typu Midi Tower, która jest przy okazji bardzo przestronna. Wzornictwo podkreśla zamontowane w środku oświetlenie LED, które nadaje komputerowi ciekawego charakteru. Ponadto znajdziemy tutaj przeszkloną ściankę, która pozwala podziwiać pracę podzespołów bez konieczności otwierania obudowy.

Słuchawki

Sennheiser EPOS GSP 302 – wokółuszny zestaw słuchawkowy dla graczy

Słuchawki dedykowane graczom nie muszą kosztować fortuny. W niższym przedziale cenowym również można znaleźć ciekawe modele, które również mogą wyróżniać się ciekawymi rozwiązaniami. Dobrym przykładem jest tutaj zestaw wokółuszny Sennheiser EPOS GSP 302, który w Polsce można kupić za 399 złotych.

Słuchawki Sennheiser EPOS GSP 302 mają szereg rozwiązań, które zapewniają wyrazisty i bogaty w doznania dźwięk. Producent zdecydował się na uwypuklenie basu. Pasmo przenoszenia zamyka się tutaj w zakresie 15 ~ 26000 Hz. Następnie mamy czułość na poziomie 113 dB. Znajdziemy tu również regulowany pałąk, który jest podzielony na dwie części. Nie zabrakło też zawiasów kulowych, które pozwalają uzyskać najbardziej dopasowany kąt muszli.

W słuchawkach do grania nie może zabraknąć mikrofonu. Ten umieszczony w modelu Sennheiser EPOS GSP 302 wyróżnia się pasem przenoszenia 10 ~ 15000 Hz i czułością na poziomie -41 dB. Ponadto mikrofon jest regulowany, co pozwala na jak najlepsze jego dopasowanie pod względem zbliżenia do ust.

Zestaw wokółuszny Sennheiser EPOS GSP 302 ma dołączony przewód o długości aż 2,5 metra. To pozwala na nieskrępowaną rozgrywkę i wygodę w trakcie użytkowania. Słuchawki wyróżniają się również szeroką kompatybilnością z różnymi platformami. Są to Android, Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i PlayStation 5.

Sennheiser EPOS H3 – słuchawki, które doceni każdy gracz

Słuchawki do gier nie mogą być zwykłe. Na szczęście producenci akcesoriów do gamingu zdają sobie z tego sprawę i mają w ofercie stosowne produkty. Jednym z nich jest firma Sennheiser, która specjalnie dla graczy przygotowała słuchawki przewodowe o nazwie EPOS H3. W Polsce kupimy je za 549 zł.

Sennheiser EPOS H3 to słuchawki, które łączą się ze źródłem dźwięku za pomocą kabla. W ten sposób unikamy opóźnień w przesyłaniu dźwięku. W trakcie grania to bardzo ważne. Przewód o długości 2 metrów sprawia, że gracz nie będzie czuł się skrępowany. Złącze zastosowane w tym modelu to popularny minijack 3,5 mm, co zapewni kompatybilność z szerokim asortymentem urządzeń.

Słuchawki Sennheiser EPOS H3 zapewniają dobre brzmienie i cechują się systemem audio Stereo 2.0. Pasmo przenoszenia dźwięku to 10 ~ 30000 Hz, a czułość wynosi 124 dB. Znajdziemy tu też mikrofon na regulowanym uchwycie. Pozwala on na prowadzenie wyraźnych rozmów poprzez odpowiednie zbliżenie do ust użytkownika. W tym przypadku czułość wynosi -47 dB.

Sennheiser EPOS H3 to słuchawki, które zapewniają także duży komfort użytkowania. Jest to możliwe poprzez odpowiednie dopasowanie do uszu poprzez nauszniki w zawiasach oraz głowy, co jest możliwe dzięki regulowanym suwakom ze stali nierdzewnej. Ponadto słuchawki oferują szeroką kompatybilność z różnymi platformami. Wśród nich są PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch czy Microsoft Xbox.