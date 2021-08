Surface Go 3 to nowy tablet 2w1 marki Microsoft. Urządzenie dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Tam testowano dwie różne konfiguracje mające procesory Intel Amber Lake. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Zobaczmy, co jednak wiemy o tablecie Microsoft Surface Go 3.

Microsoft Surface Go 3 to tablet 2w1, którego premiera powinna odbyć się w niedługim terminie. Co ciekawe sprzęt od jakiegoś czasu zaczął pojawiać się w bazie benchmarku Geekbench, gdzie została ujawniona jego częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że producent testował dwie różne konfiguracje sprzętowe z procesorami Intel Amber Lake.

Microsoft Surface Go 3 w pierwszej z wersji ma procesor Intel Core i3-10100Y Amber Lake. To 4-rdzeniowy układ taktowany zegarem 1,3 GHz, który może zostać zwiększony do 3,9 GHz. Następnie mamy 8 GB pamięci RAM. W drugim wariancie był to CPU Pentium Gold 6500Y z 4 GB pamięci RAM. Tutaj widać wzrost wydajności względem 2. generacji urządzenia nawet o 62 proc.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje tablet 2w1 Microsoft Surface Go 3. Możemy jednak się domyślać, że premiera sprzętu jest nieodległa. Względem poprzedniej generacji powinno pojawić się sporo usprawnień. Jednak kompletna specyfikacja na razie pozostaje tajemnicą.

