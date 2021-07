Windows 11 ARM został przeniesiony na kolejnego smartfona. Tym razem to OnePlus 6T. Spodziewajmy się, że Windows 11 zagości wkrótce na innych telefonach.

Windows 11 ARM został niedawno uruchomiony na smartfonie Lumia 950 XL. Teraz deweloperom udało się przenieść nowe okienka na model OnePlus 6T. Stało się to możliwe za sprawą specjalnej wersji oprogramowania udostępnionej przez Microsoft. Jaki jest efekt końcowy takiego procesu? Mamy okazję zobaczyć to na wideo.

Poniżej możecie zobaczyć wideo, na którym został uruchomiony Windows 11 na smartfonie OnePlus 6T z 2018 roku. Nie jest to najnowszy sprzęt, ale na tyle spełnia wymagania sprzętowe, że stało się to możliwe. Twórcy sięgnęli tutaj po specjalną kompilację nowych okienek dla architektury ARM 64. Zobaczcie to koniecznie na poniższym filmie.

Windows 11 ARM uruchomiony na OnePlus 6T

Tutaj warto dodać, że OnePlus 6T pracujący pod kontrolą Windows 11 nie oferuje pełnej funkcjonalności. Takie elementy, jak USB, układ graficzny GPU czy ekran dotykowy działają. Jednak nie można tego powiedzieć o modułach Wi-Fi czy Bluetooth oraz głośniku. Co wynika z braku odpowiednich sterowników.

źródło