Windows 11 Home – wstępna konfiguracja systemu wymaga internetu, ale jest obejście

Windows 11 Home to jedna z SKU systemu. Jednak jego konfiguracja wymaga połączenia przez internet. Jest jednak pewne obejście problemu z Windows 11 Home.

Windows 11 Home jest jedną z kilku wersji nowego systemu operacyjnego Microsoftu, który obecnie jest w ogniu przecieków. Oficjalna zapowiedź już za kilka dni. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące tę konkretną edycję. Związane są one ze wstępną konfiguracją i koniecznością nawiązania połączenia przez internet.

Tak, Windows 11 Home może zostać wstępnie skonfigurowany tylko po nawiązaniu połączenia z siecią internet. Obok widać zrzut ekranowy z edycji Pro, gdzie można zalogować się kontem lokalnym. W pierwszej z edycji takiej opcji jednak nie ma. Jak można sobie z tym poradzić? Na szczęście istnieje rozwiązanie problemu.

Wstępna konfiguracja Windows 11 Home bez sieci internet możliwa

Jeśli będziecie chcieli skonfigurować wstępnie system Windows 11 Home bez połączenia z internetem, to będzie to możliwe. Lokalne konto da się odblokować. W tym celu wystarczy wcisnąć na klawiaturze klawisze Alt + F4. Poniżej możecie to obejrzeć na wideo. Nie wiemy, dlaczego Microsoft zdecydował się w tym konkretnym wydaniu okienek na brak takiej opcji.

