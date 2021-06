Windows 11 SE będzie specjalną wersją okienek, które Microsoft pokaże za kilka dni. Te obecnie są w ogniu przecieku. Nowy system operacyjny został znaleziony w SKU oprogramowania. Tam pojawiają się pewne informacje o tym wydaniu. Udało się też wyciągnąć pewne zrzuty ekranowe, które potwierdzają istnienie OS-u.

Wygląda na to, że Windows 11 SE będzie systemem operacyjnym z dużymi ograniczeniami. Wpływ na nie będą mieli administratorzy oprogramowania. Widać to m.in. po jednym z poniższych zrzutów ekranowych, gdzie można zobaczyć zablokowany sklep Microsoft Store. Mówi się też o tym, że będzie to następca „Windows 10 Cloud Edition”, który to również był w przygotowaniu.

Windows 11 SE to system operacyjny dla przedsiębiorstw

Wygląda na to, że Microsoft stworzył Windows 11 SE na potrzeby firm i organizacji. Będzie to edycja okienek, gdzie administratorzy będą mieli duże możliwości z zakresu konfiguracji oraz nadawania restrykcji. Wszystko wyjaśni się już w niedługim czasie. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło