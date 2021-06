Windows 11 wycieka do sieci. Można pobierać oficjalne tapety

Windows 11 to nowy system operacyjny Microsoftu. Przed planowaną za kilka dni doszło przecieku. Do sieci wyciekł obraz ISO z oprogramowaniem. Dzięki temu można już zobaczyć, co przygotował gigant z Redmond. Przy okazji mamy okazję pobrać sobie oficjalne tapety. Rzućmy sobie na nie okiem.

Windows 11 ma różne nowe tapety. Część z nich to systemowe tła. Jednak z systemu operacyjnego wyodrębniono również grafiki dedykowane ekranowi blokady czy też dla klawiatury ekranowej. Poniżej widać tylko wybrane z nich. Wszystkie możecie pobrać pod tym adresem (plik .zip o rozmiarze 25,3 MB).

Premiera Windows 11 już bardzo blisko

Microsoft planuje zaprezentować system operacyjny Windows 11 już 24 czerwca. Tego dnia zostanie nakreślona przyszłość okienek i odbędzie się to w trakcie specjalnej konferencji. Wiemy, że oprogramowanie ma menu start inspirowane tym, które planowano wprowadzić w wydaniu 10X. Koniec końców i go anulowano. Jednak pewne rozwiązania przeniesiono. Oficjalna premiera jest już bardzo blisko.

źródło