Windows 11 jest już blisko. Będzie darmowa aktualizacja z Windows 10, 8.1 i 7. To oznacza, że uaktualnienie do Windows 11 przeprowadzimy bez opłat.

Windows 11 to system operacyjny, który Microsoft pokaże 24 czerwca. Doszło do przecieku i dzięki temu możemy m.in. pobrać nowe tapety. Tymczasem serwis XDA-Developers przekopał się przez oprogramowanie. Wszystko wskazuje na to, że będzie darmowa aktualizacja z poziomu Windows 10, a nawet starszych wydań z numerkami 8.1 i 7.

W obrazie ISO Windows 11 doszukano się plików związanych z kluczami konfiguracyjnymi. Znajdujące się tu zapiski wskazują na to, że rzeczywiście może pojawić się darmowa aktualizacja z poziomu starszych edycji okienek. Podobnie zresztą było w przypadku „dziesiątki”. Tu również użytkownicy komputerów mogli dokonać przesiadki na nowy system bez opłat.

Darmowa aktualizacja do Windows 11 z Windows 10, 8.1 i 7 pewnie przez jakiś czas

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądać ten proces. Darmowa aktualizacja do Windows 11 zapewne jednak nie będzie oferowana wiecznie. W przypadku „dziesiątki” nie jest to już oficjalnie możliwe. Jednak czas pokazał, że przesiadkę pewnie można przeprowadzić z powodzeniem i teraz.

źródło