Realme Book pozuje na zdjęciach. Tak wygląda pierwszy laptop marki

Realme Book to pierwszy laptop marki, który to już został potwierdzony przez producenta. Wcześniej maszyna była obiektem przecieków. Firma już szykuje się do zapowiedzi komputera. Tymczasem do sieci wyciekły jego zdjęcia. Na nich mamy okazję zobaczyć prototyp urządzenia.

Prototyp Realme Book ujawnia inspiracje komputerami Apple. Podobieństw do MacBooka widać tu sporo. Urządzenie ma jednak ekran o innych proporcjach. Dokładnie 3:2. Widać też podwójną maskownicę, a więc spodziewajmy się stereofonicznych głośników. Na zdjęciach trudno dostrzec jakiekolwiek złącza.















Cena laptopa Realme Book zapewne będzie atrakcyjna

Spodziewajmy się, że Realme Book będzie laptopem dostępnym w przystępnych cenach. Kwoty na razie nie są znane, ale marka słynie w przypadku smartfonów z niewygórowanych cen. Premiera komputera najpewniej odbędzie się 15 czerwca. Wtedy też zobaczymy międzynarodową wersję flagowego telefonu – modelu GT 5G. Na informacje o specyfikacji technicznej również musimy jeszcze poczekać.

