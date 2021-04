Samsung Galaxy Book Go już blisko. Jest cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy Book Go jest już blisko. Do sieci wyciekły cena i specyfikacja techniczna laptopa. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Samsung Galaxy Book Go.

Samsung Galaxy Book Go to nadchodzący laptop Koreańczyków, którzy zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji Unpacked. Odbędzie się ona już 28 kwietnia. Tymczasem wyciekła cena. Jest też specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy Book Go. Zobaczmy, co już wiemy o tym sprzęcie.

Cena laptopa Samsung Galaxy Book Go w opcji z LTE to 449 euro. Natomiast model bez modemu ma kosztować 349 dolarów. Urządzenie ma 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i jasności do 300 nitów. Pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 7c wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Samsung Galaxy Book Go ma też baterię 42,3 Wh, która ma zapewnić do 8 godzin pracy. Nie zabraknie też Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 oraz porty USB C i 2.0. Ponadto jest też podświetlana klawiatura, kamerka 720p i duży gładzik. Całość waży 1,39 kg. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Book Go – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i jasności do 300 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7c

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart SD

bateria 42,3 Wh

kamerka 720p

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

modem LTE (opcjonalnie)

podświetlana klawiatura

1,39 kg

Windowa 10

