Windows 10 21H1 to mała aktualizacja funkcyjna. Pewne nowości jednak wprowadzi. Zobaczmy, co nowego przygotował Microsoft w Windows 10 21H1.

Windows 10 21H1 to kolejna aktualizacja funkcyjna okienek, nad którą Microsoft pracuje od miesięcy. Będzie to jednak najmniejsze tego typu uaktualnienie w historii okienek. Dlatego nie ma co tu liczyć na liczne nowości. Jednak pewne udoskonalenia się pojawią. Zobaczmy, co nowego wniesie nowa odsłona oprogramowania.

Aktualizacja Windows 10 21H1 – wykaz nowości / co nowego

Wśród nowości z Windows 10 21H1 należy wymienić ulepszenia z zakresu funkcji Hello. Microsoft dodał automatyczne dodawanie nowo znalezionych urządzeń zgodnych z tym rozwiązaniem. Dla przykładu, jeśli kupimy monitor, który ma wbudowaną kamerkę, to zostanie ona automatycznie dodana przez Hello. Następnie mamy ulepszenia wydajności funkcji Windows Defender Application Guard (WDAG). Obejmują one m.in. otwieranie dokumentów pochodzących z pakietu biurowego Office czy zmniejszenie zużycia pamięci przez kontenery. Warto też wspomnieć o lepszej wydajności Robocopy przy kopiowaniu plików, który waga przewyższa 400 MB.

Ostatnią z nowości w Windows 10 21H1 dotyczy instrumentacji zarządzania okienek (WMI). Wprowadzono pewne ulepszenia usługi zasad grupy, co ma poprawić pracę zdalną. To by było na tyle. Pewnie czujecie się nieco zawiedzeni? Trochę niepotrzebnie, bo jeszcze w tym roku system otrzyma naprawdę dużo nowych funkcji i zmian.

Windows 10 21H1 to najmniejsza aktualizacja funkcyjna, ale trzeba pamiętać, że Microsoft skupi się tu na dodaniu sporo ulepszeń obejmujących wydajność i niezawodność systemu operacyjnego. Po to, aby praca z oprogramowaniem była wygodniejsza i lepsza. W drodze jest także uaktualnienie 21H2.

Duże uaktualnienie okienek tym razem Microsoft szykuje na jesień

Tak, tym razem nie wiosną, a jesienią pojawi się większa aktualizacja funkcyjna okienek. Mowa o Windows 10 21H2. To ona wprowadzi mnóstwo nowości, które obejmują także zmiany wizualne interfejsu użytkownika. Prace te prowadzone są w ramach projektu o nazwie kodowe Sun Valley. Zostaną dodane zaokrąglenia i nowości w meny Start czy na pasku zadań. Będzie tego naprawdę sporo. Na to uaktualnienie będziemy jednak musieli poczekać do drugiej połowy 2021 roku.

