VAIO Z (2021) to nowy laptop marki. Specyfikacja techniczna maszyny obejmuje procesor Intel Tiger Lake. Zobaczmy, co oferuje notebook VAIO Z (2021).

VAIO Z (2021) to nowe laptopy z Intel Core 11. generacji, czyli Tiger Lake, które producent wprowadza do oferty w Japonii. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 272,580 jenów, czyli około 9,6 tys. złotych. W zależności od opcji rozbudowy ceny kończą się na 366,080 jenów, czyli około 12,9 tys. złotych.

VAIO Z (2021) m 14-calowy ekran i do wyboru są rozdzielczości Full HD lub 4K UHD. Procesory to Intel Tiger Lake, włącznie z układem Core i7 serii H35. CPU wspomagany jest przez od 8 do 32 GB pamięci RAM. Dysk SSD ma pojemność od 256 GB do 2 TB.

Ponadto VAIO Z (2021) ma czytnik linii papilarnych dla funkcji Windows Hello oraz po jednym złączu USB C, HDMI i audio. Całość zamknięto w bardzo cienkiej obudowie. Bateria 53 Wh ma zapewnić (według deklaracji producenta) nawet do 34 h pracy na jednym naładowaniu (w opcji z ekranem Full HD). Specyfikacja techniczna laptopa widoczna jest poniżej.

VAIO Z (2021) – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran o rozdzielczości Full HD lub 4K UHD

procesory Intel Core 11. generacji Tiger Lake

8-32 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SDD o pojemności 256 GB – 2 TB

bateria 53 Wh

złącza USB C, HDMI i audio

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Audio

Windows 10 Home

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło