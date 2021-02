Windows 10 21H1 – Microsoft nie planuje zmian obejmujących wymagania

Windows 10 21H1 to wiosenna (lub letnia) aktualizacja dla okienek, którą zobaczymy za kilka miesięcy. Czy nowe uaktualnienie zmieni wymagania systemowe? Wygląda na to, że tutaj Microsoft nie planuje totalnie żadnych zmian. Informacje na ten temat opublikowano na łamach strony poświęconej społeczności. Zobaczmy, jakie informacje tam znajdziemy.

Wymagania Windows 10 21H1 będą identyczne do tych, które stawia wydanie 2004 z maja zeszłego roku. Dotyczy to WHCP, podpisów dla sterowników czy zestawu Hardware Lab. Tu wszystko pozostaje bez zmian. To oznacza, że obowiązują wytyczne pochodzące z 2020 roku.

Aktualizacja do Windows 10 21H1 tylko z edycji 2004 lub 20H2

Aktualizacja do wersji Windows 10 21H1 ma być możliwa tylko z dwóch poprzednich edycji okienek. To wspomniane wcześniej wydanie 2004 oraz 20H2 pochodzące z jesieni zeszłego roku. Z poziomu starszych edycji nie ma to być możliwe. Jest to jednak zrozumiałe. Microsoft planuje udostępnić nowe uaktualnienie za kilka miesięcy. Pewne przecieki mówią, że może to nastąpić dopiero w czerwcu lub nawet lipcu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło