Surface Laptop Go to nowy notebook marki Microsoft. Cena i specyfikacja maszyny są już znane. Zobaczmy, co ma do zaoferowania komputer Surface Laptop Go.

Surface Laptop Go to nowy notebook, który został dziś ogłoszony przez Microsoft. Urządzenie jest już dostępne w przedsprzedaży w sklepie internetowym producenta. Natomiast od 15 października ma być dostępny w ofercie wybranych partnerów. Cena opcji platynowej z 8 GB pamięci i 128 GB miejsca na dane to 3769 złotych.

Surface Laptop Go ma 12,4-calowy ekran dotykowy PixelSense i duży gładzik oraz pełnowymiarową klawiaturę. Pod obudową znajduje się procesor Intel Core i5 10. generacji wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 128 lub 256 GB.

Wiemy też, że Surface Laptop Go ma także kamerkę 720p do wideorozmów. Wbudowana bateria ma pozwolić na nawet 13 godzin pracy na jednym naładowaniu. Komputer ma też głośniki Omnisonic z Dolby Audio. Na wyposażeniu są też porty USB C i USB A. Dane techniczne notebooka Surface Laptop Go znajdziecie poniżej.

Microsoft Surface Laptop Go – dane techniczne

12,4-calowy ekran PixelSense o rozdzielczości 1536 x 1024 pikseli procesor Intel Core i5-1035G1 10. generacji 8 GB pamięci operacyjnej RAM dysk SSD o pojemności 128 lub 256 GB bateria zapewniająca do 13 h pracy Wi-Fi 802.11ax Bluetooth 5.0 złącza USB C i USB A kamerka 720p głośniki OmniSonic z Dolby Audio 278,18 x 205,67 x 15,69 mm 1110 gramów Windows 10



