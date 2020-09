Windows 10 October 2020 Update to jesienna aktualizacja, którą Microsoft już potwierdził. Gigant z Redmond wprowadził kolejne usprawnienia mające na celu skrócić czas instalowania nowego uaktualnienia. Proces uaktualnienia ma przebiegać błyskawicznie. Instalacja tej wersji powinna być najszybsza ze wszystkich dotychczasowych.

Sama paczka instalacyjna z Windows 10 October 2020 Update jest niewielka i to przede wszystkim wpływa na bardzo krótki czas instalacji. Microsoft zmienił też proces. Instalacja zaczyna się jeszcze w momencie, gdy można przez dłuższy czas pracować z komputerem. Ponowne uruchomienie wymagane jest dopiero na dalszym etapie. Dlatego ta czynność będzie trwała dużo krócej.

Instalacja Windows 10 October 2020 Update możliwa już teraz

Prawda jest taka, że instalacja jesiennej aktualizacji jest możliwa już dziś. Chcąc zainstalować Windows 10 October 2020 Update przed wszystkimi należy zapisać się niejawnego programu beta testów okienek. Tam następnie trzeba wybrać kanał Release Preview, gdzie obecnie znajduje się to uaktualnienie. Oczywiście, to jeszcze niesfinalizowane oprogramowanie, co trzeba mieć na uwadze.

Premiera Windows 10 October 2020 Update odbędzie się pewnie za kilka tygodni. Prawdopodobnie już w październiku. Jeśli nie, to najpóźniej w listopadzie. Będzie to mniejsza aktualizacja względem tej z maja. Tym razem spodziewajmy się znacznie mniej nowości.

