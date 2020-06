Windows 10 2004 sprawia pewne problemy. Zlokalizowano kolejne błędy. Powodują one, że drukarki podłączane przez USB po wyłączaniu mogą utracić widoczność portu w systemie. W ten sposób nie da się przeprowadzić operacji. Co jednak ciekawe, problem ten był już znany jeszcze przed premierą Windows 10 2004.

Windows 10 2004 został udostępniony pod koniec zeszłego miesiąca. Jednak szybko okazało się, że nowe okienka powodują pewne problemy. Opublikowano wykaz znanych błędów. W międzyczasie pojawiają się kolejne. Nowe niedogodności obejmują drukarki, które do komunikacji z komputerem wykorzystują port USB.

Problemy objawiają się w ten sposób, że w Windows 10 2004 (oraz edycji 1909) port drukarki potrafi zaniknąć. W ten sposób urządzenie nie będzie w stanie przeprowadzić operacji wydruku. Można sobie jednak z tym w bardzo prosty sposób poradzić. W tym celu wystarczy podłączyć sprzęt do portu USB komputera jeszcze przed rozruchem okienek. Wtedy błąd nie występuje.

Drukarki z USB sprawiają problemy nie tylko w Windows 10 2004

Co ciekawe, problemy te nie są nowe. Sięgają okienek w wersji 1909, czyli aktualizacji udostępnionej już jesienią 2019 roku. Dlaczego Microsoft nie rozwiązał tego błędu w Windows 10 2004 i do tej pory pozostaje on aktywny? Tego nie wiadomo. Możemy jednak się domyślać, że z czasem pojawi się patch, które zażegna te nieudogodnienia całkowicie.

