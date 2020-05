Windows 10 2204 to duża aktualizacja okienek, której premiera jest blisko. Dowiadujemy się, że nowy Microsoft Edge udostępniony w styczniu będzie domyślną przeglądarką w tej wersji. Jest to ruch, który w zasadzie nie dziwi. Microsoft ma udostępnić publicznie Windows 10 2004 już pod koniec tego miesiąca.

Windows 10 2004, czyli aktualizacja May 2020 Update, jest już naprawdę blisko. Plany firmy potwierdził nawet niedawno sam Intel. Teraz dowiadujemy się, że nowy Microsoft Edge stanie się domyślną przeglądarką internetową w okienkach. Aplikacja została najpierw udostępniona w połowie stycznia i w zasadzie było pewne, że tak będzie.

Nowy Microsoft Edge bazuje na silniku Chromium. Do tej pory był jednak opcjonalnym oprogramowaniem. Każdy, kto chciał, mógł sobie pobrać przeglądarkę internetową za darmo i następnie ją zainstalować. Wraz z aktualizacją Windows 10 2004 ulegnie to zmianie, co widać już na urządzeniach członków programu pilotażowego.

Nowy Microsoft Edge jako aktualizacja dla Windows 10 2004

Obecnie Windows 10 2004 znajduje się ciągle na etapie programu pilotażowego. Testerzy dostrzegli jednak, że firma zaczyna udostępniać nową aktualizację oznaczoną ciągiem znaków KB4559309. W rzeczywistości jest to właśnie nowy Microsoft Edge. Po instalacji przeglądarki wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.

Domyślamy się, że w przypadku finalnej wersji Windows 10 2004 nowy Microsoft Edge będzie już integralną częścią aktualizacji. Po prostu, po instalacji nowych okienek starsza przeglądarka internetowa zostanie podmieniona na tą z tego roku. Gigant z Redmond zapewne będzie chciał zachęcić użytkowników do jej używania. Premiera May 2020 Update ma odbyć się za kilkanaście dni.

