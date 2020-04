Windows 10 2004 to duża aktualizacja, którą Microsoft udostępni w maju. Jak dobrze wiemy, w okienkach od jakiegoś czasu znajduje się błąd, który powoduje duże użycie dysku. Okazuje się, że w May 2020 Update problem ten znika. Nadchodząca wersja systemu Windows 10 wprowadza rozwiązanie znanego problemu.

Windows 10 2004 ma premierę w przyszłym miesiącu. Aktualizacja May 2020 Update wprowadzi naprawdę wiele nowości, ale nie tylko. Znajdą się także rozwiązania znanych problemów. Wśród nich jest także duże użycie dysku, które towarzyszy okienkom od jakiegoś czasu. Wygląda jednak na to, że błąd ten rozwiązano.

Wspomniany błąd jest dokuczliwy w szczególności na komputerach, które mają klasyczne dyski talerzowe. Są one znacznie wolniejsze od nośników SSD i ich dodatkowe obciążenie wpływa negatywnie na pracę. Jeden z użytkowników serwisu Reddit sprawdził, jak to wygląda w Windows 10 2004 oraz wersji 1909. Różnice są widoczne gołym okiem, co widać na załączonych poniżej zrzutach ekranowych. W nowych okienkach użycie jest znacznie mniejsze.

Windows 10 2004 jest już blisko

Wspomniany błąd dotyczy opcji indeksowania zawartości i to powoduje podwyższone użycie dysku. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na dostępność Windows 10 2004. Aktualizacja ta zostanie udostępniona w przyszłym miesiącu. Obecnie jest już dostępna dla członków niejawnego programu beta testów okienek. Prawdopodobnie Microsoft udostępni ją publicznie już w ramach najbliższego Patch Tuesday. Przypada on 12 maja, ale trzeba mieć na uwadze, że termin premiery może być zupełnie inny. Gigant z Redmond na razie nic nie potwierdził.

źródło: Reddit