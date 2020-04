Windows 10 2004, czyli aktualizacja May 2020 Update, osiągnęła status RTM. Microsoft udostępnił build z numerem 19041.207 w pierścieniu Release Preview i przekazał, że wierzy w to, iż jest to finalna wersja nowego systemu. Uaktualnienie do Windows 10 May 2020 Update zostanie udostępnione dla wszystkich w maju.