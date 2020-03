Nowe menu Start z Windows 10 – Microsoft ujawnia zmiany

Windows 10 dostanie nowe menu Start, o czym mówi się od jakiegoś czasu. W końcu uchylono rąbka tajemnicy. W ostatnim odcinku podcastu Insider ujawniono planowane zmiany. Wbrew plotkom kafelki na żywo nie odchodzą. Pozostaną na swoim miejscu. Jednak Microsoft zdecydował się na wprowadzenie kilku pewnych pomniejszych modyfikacji. Rzućmy sobie więc na nie okiem.

Nowe menu Start dla Windows 10

Nowe menu Start dla systemu Windows 10 widzicie poniżej. Zarówno z jasnym, jak i ciemnym motywem. Najważniejsza zmiana to kolor samych kafelków. Obecnie mają one różne odcienie. Jednak po modyfikacjach kolorów już nie ma i wtapiają się one w tło całego elementu. Wygląda to naprawdę dobrze. Na podobne rozwiązanie zdecydowano się zresztą w systemie Windows 10X, który zaprezentowano jesienią zeszłego roku. Domyślamy się, że inspiracje pochodzą właśnie stąd.

Brandon LeBlanc postanowił również uspokoić w kwestii kafelków na żywo, czyli Live Tales. Taka funkcja jeszcze nie zniknie i nowe menu Start z Windows 10 nadal będzie ją obsługiwać. Microsoft nie ma na razie w planach pożegnania rozwiązania, choć sugerowały to ostatnio pewne raporty z różnych źródeł. Jednak jest możliwe, że z czasem obsługa zostanie wycofana, co warto mieć na uwadze. Nie nastąpi to jednak w najbliższym czasie.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło