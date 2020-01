Windows 10 2004 to kolejna duża aktualizacja okienek, którą Microsoft już potwierdził. Oprogramowanie jest już finalizowane. Testerzy otrzymali nową kompilację. To build z numerkiem 19541, który wprowadza pewne nowości. Obejmują one wskaźnik lokalizacji oraz menedżer zadań. Zobaczmy sobie, co dokładnie uległo zmianie.

Windows 10 2004 dostanie nowy wskaźnik lokalizacji. Do tej pory było to kółeczko, ale Microsoft doszedł do wniosku, że czas na zmiany. W wiosennej aktualizacji w momencie, gdy jakieś aplikacje czy procesy będą używać informacji o lokalizacji, wyświetli strzałkę. Możecie ją zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym.

Nowy wskaźnik lokalizacji z Windows 10 2004 w końcu wygląda, jak w innych systemach

Jak dobrze wiemy, wskaźnik lokalizacji z systemów Android czy iOS od dawna ma postać strzałki. W ten sposób użytkownicy otrzymają jasną informację, co w danym momencie się dzieje. Unifikacja tego elementu z innymi systemami to na pewno dobry pomysł.

Natomiast menedżer zadań w aktualizacji Windows 10 2004 będzie wyświetlać architekturę uruchomionego procesu. Taka informacja pojawi się w sekcji szczegółów na karcie obok detali związanych z użyciem pamięci. Widać to na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność finalnej wersji nowego uaktualnienia dla okienek. Premiera jest już nieodległa.

