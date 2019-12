Microsoft 365 for Consumers to nowy zestaw usług, które będą dostępne w ramach subskrypcji. Co ciekawe, wśród nich ma znaleźć się coś powiązanego z Windows 10. Nowe plotki na ten temat uzyskał jeden z niemieckich serwisów. Nie będzie to jednak licencja na Windows 10, a dodatek w postaci nowych funkcji.

Microsoft 365 for Consumers to nowa subskrypcja, która ma połączyć nie tylko Offcie 365 Personal oraz Home. Niemiecki serwis WindowsUnited.de uzyskał nowe informacje o nadchodzącym produkcję. Dowiadujemy się, że w zestawie znajdzie się także coś powiązanego z Windows 10. Co dokładnie?

Nie będzie to jednak licencja na Windows 10, którą można by było opłacać z miesiąca na miesiąc czy corocznie. Według plotek Microsoft 365 for Consumers udostępni dla użytkowników okienek nowe funkcje, których nie ma w standardowej edycji oprogramowania. Nie wiadomo jednak, co to dokładnie ma być. O tym przekonamy się dopiero z czasem.

Microsoft 365 for Consumers z nowymi funkcjami Windows wiosną 2020 roku

Plotki sugerują, że Microsoft Office 365 for Consumers zostanie wprowadzony do oferty wiosną 2020 roku. Pakiet obejmie Office 365 Home oraz 1 TB miejsca na dane w dysku internetowym OneDrive. W kwestii bundle’a z Windows 10 na szczegóły trzeba będzie poczekać.

źródło: WindowsUnited