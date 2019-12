Windows 10 1909 to aktualna wersja okienek i okazuje się, że w systemie znajduje się błąd, który sięga czasów Windows XP. Dotyczy on wyświetlania menu kontekstowego. Problem objawia się w ten sposób, że dolne opcje na nim mogą zostać przykryte przez pasek zadań. To uniemożliwia kliknięcie danego elementu.

Błąd ten objawia się w ten sposób, że uruchamiając menu kontekstowe dla części aplikacji w pobliżu paska zadań, dolne opcje mogą zostać przykryte przez ten ostatni element. To uniemożliwia kliknięcie opcji znajdujących się na dole. Problem jest stary, bo raporty o nim w przypadku „dziesiątki” sięgają edycji 1803, czyli April 2018 Update.

Błąd z Windows 10 występował też w Windows XP

Część starszych użytkowników komputerów twierdzi, że podobne błędy występowały w czasach Windows XP, czyli naprawdę dawno temu. Tam problemy objawiały się w podobny sposób. Dolne opcje były zakrywane przez pasek zadań i nie dało się ich kliknąć. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że ten ostatni element chce być zawsze na wierzchu i to powoduje przykrycie innych. Nie dotyczy to jednak wszystkich programów, a tylko wybranych. Dosyć często występuje na przykład w komunikatorze Pidgin. Czy Microsoft w końcu go usunie? O tym przekonamy się z czasem.

