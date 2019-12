Windows 10 2004 to kolejne duże uaktualnienie dla okienek. Jego nazwa została już potwierdzona i wiemy, że Microsoft chce niedługo podpisać build RTM. Tymczasem testerom udostępniono nowy build z numerkiem 19536. W nim pojawiają się usprawnienia obejmujące opcjonalne aktualizacje oraz sterowniki dla urządzeń. Oprogramowanie zadba, aby były one aktualne.

Windows 10 2004 w module automatycznych uaktualnień otrzyma nowe łącze. Otworzy ono okno, gdzie wyświetlą się opcjonalne aktualizacje. Obejmuje to także sterowniki. Będą one automatycznie sprawdzane i w razie potrzeby aktualizowane do nowszych wersji. Nowe łącze pojawi się w momencie, gdy Windows Update wykryje tego typu aktualizacje. To zmiana na plus, która z pewnością cieszy.

Windows 10 2004 z premierą w przyszłym roku

Microsoft na razie nie ujawnił, kiedy planuje udostępnić aktualizację funkcyjną Windows 10 2004. Wiemy jednak, że nastąpi to dopiero w 2020 roku. Zapewne w pierwszym lub drugim kwartale. Aktualnym wydaniem okienek pozostaje edycja z numerkiem 1909, która jest już dostępna poprzez asystenta aktualizacji. Kolejne uaktualnienie wniesie znacznie więcej nowości od tego ostatniego. Microsoft wtedy skupił się na poprawieniu wydajności i niezawodności oprogramowania. Na nowe funkcje trzeba czekać do premiery edycji 2004. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

