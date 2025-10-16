Apple M5 vs M4. Jakie zmiany i nowości wprowadza nowy czip?

Apple M5 to nowy czip z logo nadgryzionego jabłka, który względem procesora M4 wprowadza różne zmiany i nowości. Co nowego się pojawiło? W czym Apple M5 jest lepszy od układu poprzedniej generacji? Kiedy można spodziewać się jeszcze mocniejszych wersji Pro oraz Max? Zobaczmy, co już wiemy.

Apple M5 to nowy procesor, który trafił do nowego laptopa MacBook Pro oraz tabletów iPadów Pro. Czip wprowadza różne udoskonalenia względem procesora M4 i również starszych, co podkreśla producent. Jakie nowości oraz zmiany zasługują na szczególną uwagę?

Co nowego w Apple M5 i w czym jest lepszy od M4

Apple M5 to procesor wykonany w 3-nm litografii i jest to już ostatni czip z serii produkowany w tym węźle. Kolejny, czyli M6, będzie powstawał w 2 nm. Umieszczono tutaj maksymalnie 10 rdzeni CPU, na które składają się cztery wydajnościowe oraz sześć dla mniej wymagających zadań. Warto jednak mieć na uwadze, że w tańszych iPadach Pro jest to 9-rdzeniowy SoC.

Firma chwali się, że Apple M5 w porównaniu do M4 oferuje około 15 proc. lepszą wydajność CPU podczas obsługi zadań wielowątkowych. Przepustowość pamięci zwiększono do 153GB/s. Maksymalny rozmiar zunifikowanej pamięci to 32 GB.

Duże zmiany pojawiają się w GPU. Tutaj producent zrobił spore postępy. Wydajność układu graficznego jest około 30 proc. lepsza względem M4. Natomiast w porównaniu do M1 jest to aż 2,5 razy więcej. W przypadku wykorzystania ray tracingu zysk wynosi 45 proc.

M5 to kolejny przełomowy czip od Apple, który rewolucjonizuje możliwości AI. Wraz z wprowadzeniem do GPU akceleratorów Neural Accelerator czip M5 odnotował ogromny wzrost wydajności w zadaniach związanych z AI. Niesamowity postęp w zakresie wydajności graficznej, najbardziej zaawansowany rdzeń CPU, szybszy system Neural Engine i jeszcze większa przepustowość zunifikowanej pamięci sprawiają, że czip M5 oferuje znacznie większą wydajność i zupełnie nowe możliwości użytkownikom MacBooka Pro, iPada Pro i Apple Vision Pro – powiedział Johny Srouji, starszy wiceprezes Apple w pionie Hardware Technologies.

Warto dodać, że każdy rdzeń GPU ma swój akcelerator neuronowy. W połączeniu z 16-rdzeniowym Neural Engine można liczyć na nawet ponad sześć razy lepszą wydajność podczas przetwarzania zadań opartych na AI względem M1. W porównaniu do M4 ma to być do czterech razy szybciej.

Kiedy procesory Apple M5 Pro i Max

Na razie Apple M5 wprowadzono jedynie w podstawowej wersji i debiut tego układu odbywa się wraz z urządzeniami zaprezentowanymi w tym tygodniu. Prawdziwa moc dopiero nadejdzie. Mowa o procesorach z dopiskami Pro i Max, które zobaczymy za kilka miesięcy.

Apple planuje wprowadzić procesor M5 Pro i Max w pierwszym kwartale 2025 r. W pierwszej kolejności powinny one trafić do laptopów MacBook Pro. Słabszy z tych dwóch układów znajdzie się też w komputerze stacjonarnym Mac Mini, który pewnie trafi do oferty trochę później.

źródło: Apple