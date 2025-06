GeForce RTX 5050. Nowa karta grafiki Nvidia ze specyfikacją techniczną

GeForce RTX 5050 to nowa karta grafiki, której premiera jest planowana przez firmę Nvidia na lipiec. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Nvidia GeForce RTX 5050 otrzyma GPU Blackwell GB207-300 oraz 8 GB pamięci GDDR6.

GeForce RTX 5050 to budżetowa karta grafiki firmy Nvidia, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Oficjalny debiut to kwestia kilku najbliższych tygodni. Do sieci przedostały się kolejne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Pod tym względem urządzenie nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic.

Specyfikacja techniczna karty grafiki Nvidia GeForce RTX 5050

Nvidia GeForce RTX 5050 to karta grafiki, która ma pozwolić na rywalizowanie o portfele graczy w niższej półce cenowej. Urządzenie otrzyma GPU Blackwell GB207-300 z pełną liczbą SM (20) oraz 2560 rdzeniami. Zegar taktujący procesor nie jest na razie znany, ale spodziewajmy się wartości na poziomie około 2,5 GHz.

Następnie mamy podsystem pamięci. GPU z GeForce RTX 5050 będzie wspomagany przez 8 GB pamięci VRAM i są to kości GDDR6. Szyna pamięci jest 128-bitowa i zapewni prędkość do 20 Gbps. Przepustowość wyniesie 320 GB/s. W przypadku warto zwrócić uwagę na podobieństwa do Radeona RX 9060 XT firmy AMD w opcji z 8 GB pamięci RAM. Tutaj jednak umieszczono wydajniejszy procesor graficzny.

Wiemy również, że nowa karta grafiki firmy Nvidia ma mieć współczynnik TDP na poziomie około 135 W, a interfejs zasilania jest 8-pinowy. Ciekawostką jest konstrukcja VRM typu 3+2, co dotyczy desktopowej wersji. Pierwsze dotyczą GPU, a pozostałe pamięci i jest to o tyle ciekawe, że wykorzystano tu kości GDDR6 i zdecydowano się na 2 fazy. Dla porównania w modelu 4060 jest jednofazowa.

Cena GeForce RTX 5050 i kiedy premiera karty grafiki Nvidia

Premiera nowej karty grafiki firmy Nvidia zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie powinno pojawić się w portfolio marki w lipcu br. Dokładna cena nie jest znana, ale sugeruje się, że będzie to kwota w zakresie 199-249 dolarów. W Polsce zapłacimy oczywiście ponad tys. złotych.

Wspomniana wyżej cena wynika z faktu, że kwota MSRP dla modelu 5060 w wersji z 8 GB pamięci VRAM została ustalona na poziomie 299 dolarów. GeForce RTX 5050 będzie oczywiście tańszy. Co nie zmienia faktu, że Nvidia w tej półce cenowej może mieć pewne problemy, bo konkurencja jest solidna. Dla przykładu w podobnych cenach Intel oferuje Arc B580 z 12 GB pamięci VRAM oraz Arc B570 w opcji z 10 GB.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Możliwe, że poznamy je jeszcze przed oficjalną premierą nowej karty grafiki. Jest to kwestia najbliższych tygodni.

