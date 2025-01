Samsung The Frame Pro. Telewizor z AI z premierą na CES 2025

Samsung The Frame Pro to nowy telewizor lifestylowy koreańskiej marki, którego premiera odbyła się w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas. Urządzenie ma konkretny ekran QLED oraz funkcje oparta na AI. Cena telewizora Samsung The Frame Pro nie jest na razie znana. Nie spodziewajmy się jednak, że będzie niska.

Samsung The Frame Pro to najnowszy telewizor lifestylowy z serii, którą zapoczątkowano kilka lat temu. Oficjalna premiera odbyła się w trakcie trwających w Las Vegas targów elektroniki CES 2025. Kompletna specyfikacja techniczna nie została jeszcze ujawniona, ale pewne szczegóły mamy. Poza tym wiadomo, że dużą rolę odegra tutaj sztuczna inteligencja Vision AI.

Telewizor Samsung The Frame Pro z ekranem QLED

Samsung The Frame Pro, jak i pozostałe telewizory z tej serii, nie ma wyświetlacza wykonanego w technologii OLED-owej. Producent postawił ponownie na ekran QLED. W tym konkretnym urządzeniu zdecydowano się jednak na rozwiązanie, które znamy z mini LED. Mowa o podświetleniu, ale nie jest to identyczna funkcja. Diody umieszczono w dolnej części.

Koreańczycy chwalą, że podświetlenie ala mini LED sprawi, że obraz oraz jasność będą jeszcze lepsze w porównaniu do zwykłych paneli QLED. Następnie mamy nowy procesor NQ4 Gen3, który pozwala na lepsze skalowanie treści do natywnej rozdzielczości wyświetlacza, którą jest 4K.

W zestawie z telewizorem Samsung The Frame Pro znajduje się także zestaw do montażu na ścianie oraz urządzenie Wireless One Connect, które pozwala na podłączenie różnych urządzeń. Nie zabrakło także wsparcia dla Wi-Fi 7. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale te pewnie zostaną ujawnione w trakcie targów CES 2025, które odbywają się w tym tygodniu w Las Vegas.

Cena telewizora Samsung The Frame Pro nie będzie niska

Telewizory lifestylowe Koreańczyków z tej serii nie są tanie i choć cena Samsung The Frame Pro nie została jeszcze podana, tak nie spodziewajmy się, że będzie niska. Do wyboru będzie pewnie kilka różnych opcji różniących się przekątną ekranów.

W nowym urządzeniu dużą rolę odegra Vision AI, czyli zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Są to m.in. Click to Search, które działa w podobny sposób co Circle to Search na telefonach z Androidem. Następnie mamy tłumaczenia na żywo czy tworzenie tapet z wykorzystaniem AI.

Ponadto podczas CES 2025 Samsung zapowiedział zmiany obejmujące Art Store. Funkcja jest doskonale znana użytkownikom serii The Frame, ale w tym roku zostanie ona udostępniona także na inne telewizory, a nie tylko lifestylowe. Dotyczy to linii z wyświetlaczami QLED, Neo QLED, OLED oraz Micro LED. Obecnie platforma oferuje dostęp do ponad 3 tys. dzieł sztuki, które można wyświetlać na ekranie. Część z nich dostępna jest za darmo.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Samsung