Snapdragon 8 Elite 2. Ten czip trafi do smartfonów w 2025 roku

Snapdragon 8 Elite 2 to nowy czip firmy Qualcomm, który trafi do telefonów w 2025 r. Możliwe, że smartfony staną się przez to nieco droższe, bo sam procesor również podrożeje. Pełna specyfikacja techniczna układu Snapdragon 8 Elite 2 nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się 3-nm litografii N3P TSMC.

Snapdragon 8 Elite 2 to kolejny czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. Niedługo po tym na rynek trafią pierwsze smartfony z tym układem. Wśród nich będą OnePlus 14, Xiaomi 16, Samsung Galaxy S26 itd. Co już wiemy o tym procesorze?

Specyfikacja czipu Snapdragon 8 Elite 2 owiana tajemnicą

Wiemy, że Qualcomm planuje wytwarzać procesory Snapdragon 8 Elite 2 z wykorzystaniem procesu 3NP firmy TSMC. Będzie to więc ponownie 3-nm litografia i o przejściu na 2 nm trzeba w tym przypadku zapomnieć. Podobnie zresztą sytuacja ma się z czipami Apple A19 dla smartfonów iPhone 17.

Przy okazji dowiadujemy się, że procesor Snapdragon 8 Elite 2 może być droższy od obecnej generacji układu, który to też podrożał o 20-30 proc. względem SD8G3. To może w jakimś stopniu wpłynąć na ceny smartfonów. Poza tym spodziewajmy się wzrostu wydajności na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu proc. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło