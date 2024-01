Snapdragon 8 Gen 4 w benchmarku. Wydajność prawie jak w Apple M3

Snapdragon 8 Gen 4 to procesor dla flagowców z Androidem, który trafi pod koniec 2024 r. pod obudowę wybranych smartfonów. Jaką zaoferuje wydajność? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylają wczesne benchmarki układu znalezione w bazach popularnych testów. W jednym z nich moc zbliża się do czipu Apple M3, który znamy z komputerów Mac, a wkrótce mający trafić także po obudowę nowych iPadów Pro.

Snapdragon 8 Gen 4 oferuje wydajność bliską Apple M3

Qualcomm szykuje naprawdę mocny procesor. Potwierdza to baza popularnego benchmarku Geekbench, gdzie dostrzeżono prototypowy czip Snapdragon 8 Gen 4. Znalazł go jeden z użytkowników platformy X, czym pochwalił się na własnym koncie. Wydajność układu jest naprawdę duża.

Wczesne benchmarki czipu Snapdragon 8 Gen 4 ujawniają wydajność bliską Apple M3.

Wczesne benchmarki układu Snapdragon 8 Gen 4 ujawniają nam, że wydajność w teście jednego rdzenia jest na poziomie aż 2845 punktów. Dla porównania Apple M3 może tu pochwalić się wynikiem niespełna 3 tys. punktów. Świetnie jest także w teście Multi-Core, gdzie SoC Qualcomma wykręcił 10628 punktów. Układ z logo nadgryzionego jabłka ma tutaj około 150 punktów więcej. Jest więc naprawdę nieźle.

Benchmarki a specyfikacja techniczna procesora

Pełna specyfikacja techniczna układu Snapdragon 8 Gen 4 nie jest na razie znana. Wygląda jednak na to, że przecieki związane z tym, co Qualcomm planuje umieścić w nowym procesorze, są prawdziwe. Mowa o rezygnacji z energooszczędnych rdzeni, co bardzo pozytywnie wpłynie na wydajność, ale będzie też miało efekt uboczny w postaci większego zapotrzebowania na energię. Może to również wpłynąć na cenę czipu dla partnerów, którzy będą musieli zapłacić za niego więcej, a to odbiłoby się na cenach telefonów dla klientów.

Przecieki zakładają, że Snapdragon 8 Gen 4 będzie składać się z ośmiu rdzeni CPU i będzie to połączenie 6 + 2. Oczywiście nie zabraknie także nowego GPU. Produkcja ma odbywać się z użyciem 3-nm procesu N3E, który opracowało TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Testowany w benchmarku Geekbench procesor miał pracować z częstotliwością nawet 4 GHz. Użyte rdzenie wydajnościowe ukrywają się pod nazwą kodową Phoenix.

Premiera procesora odbędzie się dopiero jesienią 2024 r. Pewnie nastąpi to w październiku. Pierwsze smartfony z czipem Snapdragon 8 Gen 4 pojawią się na rynku jeszcze w tym roku. Układ trafi do modeli Xiaomi 15, OnePlus 13 czy serii Samsung Galaxy S25. Oczywiście lista telefonów z tym SoC będzie znacznie dłuższa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło