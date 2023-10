M3, M3 Pro i M3 Max. Te czipy dla Mac przyniesie konferencja Apple

M3, M3 Pro i M3 Max to nowe czipy, które wkrótce otrzymają pierwsze komputery Mac. Przed nami konferencja Apple, gdzie zostaną zaprezentowane nie jeden, a trzy procesory. Apple w układach M3 umieściło do 16 rdzeni CPU oraz nawet 40-rdzeniowe GPU. Spodziewajmy się, że będą one oferowały naprawdę dużą moc.