Ryzen PRO 7000 — AMD wprowadza nowe procesory dla desktopów

Ryzen PRO 7000 to nowe procesory AMD dla desktopów, które dołączają do oferty CPU marki. Seria obejmuje kilka układów, które różnią się m.in. liczbą rdzeni Zen 4. Procesory AMD Ryzen PRO 7000 mają również układy graficzne oparte na RDNA 2 i wyróżniają się niskim TDP, a więc zapotrzebowaniem na energię.

Ryzen PRO 7000 to nowa seria CPU ogłoszona przez AMD. Ceny na razie nie są znane, ale wiemy, że sprzedaż ma ruszyć w niedługim czasie. Specyfikacja techniczna nowych chipów nie jest już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co nowe procesory mają do zaoferowania.

AMD Ryzen PRO 7000 z rdzeniami Zen 4

Procesory AMD Ryzen PRO 7000 to chipy wykonane w 5-nm litografii, a więc obecnie jednej z najmniejszych. To przekłada się na lepszą efektywność energetyczną i dlatego współczynnik TDP nowych CPU wynosi zaledwie 65 W. Układy mają wydajne rdzenie oparte na mikroarchitekturze Zen 4. Nie zabrakło też wbudowanych GPU Radeon bazujących na RDNA 2.

AMD w procesorach Ryzen PRO 7000 umieścił do 12 rdzeni opartych na Zen 4, które mogą pracować z częstotliwością do 5,4 GHz. Dzięki wsparcie dla wielowątkowości można liczyć na obsługę maksymalnie 24 wątków jednocześnie. Producent chwali się, że chipy będą w stanie zaoferować nawet o 48 proc. lepszą wydajność w zadaniach z zakresu produktywności w porównaniu do konkurencji.

Procesory AMD Ryzen PRO 7000 mają także kontroler pamięci RAM typu DDR5 oraz wspierają PCI-Express 5.0. Następnie mamy wsparcie dla technologii Shadow Stack oraz Microsoft Pluton Security, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Natomiast Memory Guard i Secure Processor zapewniają spójność integracji danych. Chipy współpracują z płytami głównymi z gniazdem AM5 i zapewniają obsługę Wi-Fi 6E.

Procesory Ryzen 9 Pro 7945, 7 Pro 7745 i 5 Pro 7645

Seria procesorów Ryzen PRO 7000 obejmuje trzy CPU i są to Ryzen 9 Pro 7945, Ryzen 7 Pro 7745 oraz Ryzen 5 Pro 7645. Różnią się one liczbą rdzeni Zen 4 (od 6 do 12), obsługą wielu wątków (od 12 do 24), rozmiarem pamięci podręcznej czy częstotliwością taktowania. Poniżej znajdziecie specyfikację chipów AMD z nowej linii.

AMD Ryzen 9 PRO 7945 – specyfikacja techniczna

12 rdzeni opartych na mikroarchitekturze Zen 4

obsługa maksymalnie 24 wątków

5-nm litografia

złącze AM5

76 MB pamięci podręcznej L2 + L3

częstotliwość bazowa – 3,7 GHz

częstotliwość w trybie wydajnym – 5,4 GHz

kontroler pamięci DDR5

wsparcie dla PCI-Express 5.0

Wi-Fi 6E

GPU Radeon oparty na RDNA 2

TDP 65 W

AMD Ryzen 7 PRO 7745 – specyfikacja techniczna

8 rdzeni opartych na mikroarchitekturze Zen 4

obsługa maksymalnie 16 wątków

5-nm litografia

złącze AM5

40 MB pamięci podręcznej L2 + L3

częstotliwość bazowa – 3,8 GHz

częstotliwość w trybie wydajnym – 5,3 GHz

kontroler pamięci DDR5

wsparcie dla PCI-Express 5.0

Wi-Fi 6E

GPU Radeon oparty na RDNA 2

TDP 65 W

AMD Ryzen 5 PRO 7645 – specyfikacja techniczna

6 rdzeni opartych na mikroarchitekturze Zen 4

obsługa maksymalnie 12 wątków

5-nm litografia

złącze AM5

38 MB pamięci podręcznej L2 + L3

częstotliwość bazowa – 3,8 GHz

częstotliwość w trybie wydajnym – 5,1 GHz

kontroler pamięci DDR5

wsparcie dla PCI-Express 5.0

Wi-Fi 6E

GPU Radeon oparty na RDNA 2

TDP 65 W

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło