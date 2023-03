Snapdragon 7 Plus Gen 2 zapowiedziany. Specyfikacja procesora jest konkretna

Snapdragon 7 Plus Gen 2 to nowy procesor firmy Qualcomm. Tym razem jest to chip dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Specyfikacja techniczna układu jest naprawdę konkretna. Znajdziemy tu osiem rdzeni Kryo oraz wydajny GPU. Snapdragon 7 Plus Gen 2 pojawi się w smartfonach jeszcze w marcu.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 to nowy procesor firmy Qualcomm, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Chip pojawi się w pierwszych smartfonach jeszcze w tym miesiącu. Wśród partnerów wymieniono m.in. marki Redmi oraz Realme. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego układu.

Osiem rdzeni Kryo

Snapdragon 7 Plus Gen 2 to procesor, który składa się z ośmiu rdzeni Kryo. Najwydajniejszy z nich bazuje na Cortex X2 i pracuje z częstotliwością 2,91 GHz. Następnie mamy trzy oparte na Cortex A710 o taktowaniu 2,49 GHz. Natomiast do mniej wymagających obliczeń umieszczono cztery rdzenie Cortex A510 pracujące z zegarem 1,8 GHz. Firma chwali się nawet 50 proc. lepszą wydajnością względem poprzedniej platformy. Wykorzystany proces technologiczny to 4-nm litografia, a za produkcję odpowiada TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited).

Mocny GPU Adreno

Za obliczenia graficzne w platformie Snapdragon 7 Plus Gen 2 odpowiada nowy GPU. Qualcomm chwali się nawet dwa razy lepszą wydajnością względem poprzednika. W przypadku silnika odpowiedzialnego za SI również jest to wzrost na poziomie 100 proc. Poza tym producent chwali się o 13 proc. lepszą efektywnością energetyczną, co wynika m.in. z użycia wspomnianego procesu 4 nm.

Modem 5G X62 i FastConnect 6900

Snapdragon 7 Plus Gen 2 współpracuje z modemem 5G X62. Obsługuje on zarówno mmWave, jak i Sub 6 GHz. Qualcomm twierdzi, że jest on w stanie zapewnić pobieranie danych z sieci komórkowych z prędkością do 4,4 Gbps. Znajdziemy tu też chip FastConnect 6900, który odpowiada za obsługę Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 6E (802.11ax).

Quick Charge 5

Qualcomm zapewnił w platformie Snapdragon 7 Plus Gen 2 także wsparcie dla technologii Quick Charge 5. Odpowiada ona za szybkie ładowanie baterii telefonów. Akumulator o pojemności 4500 mAh można w ten sposób naładować do pełna w zaledwie 15 min. Ponadto chip współpracuje z pamięcią RAM w postaci kości LPDDR5 i otrzymał nowy układ ISP do przetwarzania obrazów. Specyfikacja techniczna procesora widoczna jest poniżej.

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 – specyfikacja techniczna

8 rdzeni Kryo (1 x Cortex X2 2,91 GHz + 3 x Cortex A710 2,49 GHz + 4 x Cortex A510 1,8 GHz)

układ GPU Adreno

pamięć RAM typu LPDDR5

modem 5G X62

FastConnect 6900 (Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3)

Quick Charge 5

