Apple M2 Max — specyfikacja procesora z laptopów MacBook Pro 2023

Apple M2 Max to procesor, który trafił pod obudowę najmocniejszych komputerów MacBook Pro 2023, które premierę miały wraz z nowym Mac Mini. Nowy chip jest naprawdę potężny, co potwierdza jego specyfikacja techniczna oraz inne informacje. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania ten układ.

12 rdzeni CPU

Apple M2 Max to procesor, który otrzymał 12 rdzeni CPU. Został on wykonany w 4-nm litografii i składa się z 67 mld tranzystorów. To o 10 mld więcej w porównaniu do M1 Max oraz ponad trzy razy tyle, co w zwykłym M2. Natomiast w przypadku układu GPU można liczyć na nawet 38 rdzeni, czyli dwa razy więcej niż w chipie Pro. Nie zabrakło też kolejnej generacji systemu Neural Engine, który składa się z 16 rdzeni i jest w stanie wykonywać część operacji nawet o 40 proc. szybciej w porównaniu do poprzednika.

Do 96 GB pamięci RAM

MacBook Pro 2023 z Apple M2 Max może być skonfigurowany z nawet 96 GB pamięci RAM, która jest zunifikowana. Korzystają z niej zarówno rdzenie CPU, jak i układ GPU. Poza tym system jest bardzo szybki, a sama przepustowość pamięci wynosi aż 400 GB/s. Dla porównania w procesorze Pro jest to 200 GB/s. Zwiększono także pamięć podręczną, co przełożyło się na lepsze osiągi całego podsystemu.

Apple M2 Max to także nowe silniki kodowania

Apple M2 Max ma również nowe silniki. Po dwa dla wideo oraz ProRes. Zapewnia on sprzętową akcelerację kodowania i dekodowania wideo w formacie H.264, HEVC. Pozwala to na przetwarzanie nawet kilku strumieni wideo w jakości 4K lub 8K jednocześnie i przy okazji odbywa się to przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej. Kodowanie odbywa się do dwóch razy szybciej w porównaniu do chipu Pro.

Nowy ISP i zabezpieczenia

W chipie Apple M2 Max znalazł się także nowy układ ISP, który odpowiada za redukowanie szumów obrazów oraz współpracuje z systemem Neural Engine. Pozwala też na polepszenie obrazu z kamery. Warto dodać, że nie zabrakło także nowej generacji koprocesora Secure Enclave, który odpowiada za zabezpieczenia w komputerach MacBook Pro 2023.

Nowy MacBook Pro 2023 w sprzedaży za kilka dni

MacBook Pro 2023 trafi na rynek za kilka dni. Nastąpi to 24 stycznia, kiedy to ma zadebiutować także nowy Mac Mini z Apple M2 i Pro. Ceny komputerów nie są niskie. Zwłaszcza w konfiguracjach sprzętowych z chipem Max. Co jednak nie dziwi, gdy pod uwagę weźmiemy ogromne możliwości, które daje nowy procesor. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple M2 Max – specyfikacja techniczna

12 rdzeni CPU (8 wydajnościowych i 4 do mniej złożonych obliczeń)

do 38 rdzeni GPU

do 96 zunifikowanej pamięci RAM

16-rdzeniowy system Neural Engine

przepustowość pamięci do 400 MB/s

zwiększona pamięć podręczna

4 nm litografia

kodowanie i dekodowanie wideo w formacie H.264, HEVC i ProRes

