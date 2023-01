Intel Core i9-13900KS debiutuje w sprzedaży. Cena i specyfikacja

Intel Core i9-13900KS to najnowszy procesor z linii 13. generacji, czyli Raptor Lake, który debiutuje w ofercie producenta. Cena została ustalona na poziomie 699 dol., czyli około 3020 zł. CPU jest kompatybilny z płytami głównymi z chipsetami Z790 oraz Z690. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Core i9-13900KS to procesor mający 24 rdzenie z obsługą maksymalnie 32 wątków. Osiem z nich służy do bardziej wydajnych obliczeń i wiemy, że mogą one pracować z zegarem aż 6 GHz. Natomiast pozostałe to rdzenie energooszczędnie do mniej złożonych zadań. CPU ma także 36 MB pamięci Intel Smart Cache.

Podstawowe zapotrzebowanie na energię w Intel Core i9-13900KS wynosi 150 W. Procesor obsługuje także pamięci DDR5 5600 MT/s oraz DDR4 3200 MT/s. Nie zabrakło też obsługi 20 linii PCIe, z których 16 to najnowsza wersja w standardzie 5.0. Specyfikacja techniczna CPU widoczna jest poniżej.

Intel Core i9-13900KS – specyfikacja techniczna

24 rdzenie z obsługą 32 wątków

zegar taktujący rdzenie do 6 GHz

36 MB pamięci Smart Cache

kontroler pamięci DDR5 5600 MT/s i DDR4 3200 MT/s

zgodność z płytami z Z790 i Z690

obsługa 20 linii PCIe (16 5.0 i 4 4.0)

150 W wyjściowego zapotrzebowania na energię

