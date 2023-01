Snapdragon 8 Gen 3 ma pochodzić z fabryk TSMC

Snapdragon 8 Gen 3 to kolejny SoC firmy Qualcomm dla flagowców z Androidem, który zobaczymy jesienią 2023 r. Dowiadujemy się, że procesory mają głównie pochodzić z fabryk TSMC. Choć Samsung też ma mieć tutaj swój udział. Wiemy, że chipy Snapdragon 8 Gen 3 będą produkowane z wykorzystaniem 3-nm litografii.

Snapdragon 8 Gen 3 to procesor dla flagowców z Androidem, który Qualcomm zaprezentuje jesienią 2023 r. Potem trafi on do pierwszych smartfonów i jest duże prawdopodobieństwo, że pierwszym z nich będzie seria Xiaomi 14. Tymczasem dowiadujemy się, że większość tych chipów ma pochodzić z fabryk tajwańskiego TSMC.

Plotki mówią o tym, że Qualcomm głównie zleci produkcję procesów Snapdragon 8 Gen 3 właśnie firmie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Wynika to z faktu wydajności, którą chcą uzyskać Tajwańczycy. Mówi się nawet o 80 proc. Obecny współczynnik wydajności z płytki GAA 3 nm wynosi około 60-70 proc. Różnica jest więc spora.

Procesory Snapdragon 8 Gen 3 nie tylko od TSMC

TSMC powinno być głównym producentem chipów Snapdragon 8 Gen 3 dla Qualcomma. Jednak nie jedynym, bo firma planuje powierzyć część produkcji także Samsungowi i tutaj również zostanie wykorzystana 3-nm litografia. W tym przypadku wydajność jest jednak nieco mniejsza. Stąd też takie, a nie inne decyzje związane z podziałem produkcji.

źródło