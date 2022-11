Snapdragon 8 Gen 2 oficjalnie. Dostaną go Xiaomi 13, OnePlus 11 czy Galaxy S23

Snapdragon 8 Gen 2 to nowy procesor firmy Qualcomm dla flagowców z Androidem. Otrzymają go smartfony Xiaomi 13, OnePlus 11 czy Samsung Galaxy S23 i wiele innych. Nowy SoC Qualcomma jest naprawdę mocny. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna chipu Snapdragon 8 Gen 2 oraz jego możliwości.

Wydajne rdzenie CPU

Snapdragon 8 Gen 2 to procesor, który ma łącznie osiem rdzeni. Qualcomm ponownie postawił na trzy klastry. Pierwszym jest jeden rdzeń CPU Kryo Prime oparty na Cortex-X3 taktowany zegarem do 3,2 GHz. Następnie mamy cztery rdzenie wydajnościowe Kryo (2 x Cortex-A715 oraz 2 x Cortex-A710) pracujące z częstotliwością 2,8 GHz. Całość zamykają trzy rdzenie dla mniej wymagających zadań bazujące na Cortex-A510 z zegarem do 2,0 GHz.

Grafika Adreno

Snapdragon 8 Gen 2 ma także układ graficzny Adreno kolejnej generacji. GPU jest potężny, bo oferuje do 25 proc. lepszą wydajność przy 45 proc. lepszej efektywności energetycznej. Jest to pierwsza platforma mobilna zoptymalizowana pod kątem Unreal Engine 5 Metahumans Framework oraz Vulkan 1.3. Nie zabrakło także wsparcie dla sprzętowego ray tracingu, choć na takie gry na telefony na razie musimy poczekać. Maksymalna jakość obsługiwanego wideo to rozdzielczość 8K przy 60 fps.

Nowy modem 5G

Wiemy, że Snapdragon 8 Gen 2 współpracuje także z nowym modemem 5G Snapdragon X70. Zapewnia on wsparcie dla mmWave i Sub-6 GHz oraz trybów SA czy NSA. Maksymalna prędkość pobierania danych to 10 Gbps. Nie brakuje też wsparcia dla 4×4 MIMO czy pasma 300 MHz.

Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3

Snapdragon 8 Gen 2 to platforma, która wprowadza także wsparcie dla najnowszych standardów związanych z łącznością bezprzewodową. Są to Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.3. Odpowiada za to układ FastConnect 7800. Wiemy, że dzięki temu można będzie przesyłać pliki z prędkością do 5,8 Gbps.

Procesor dla Xiaomi 13, OnePlus 11 i Galaxy S23

Snapdragon 8 Gen 2 to procesor, który trafi do wielu smartfonów. Na liście są modele Xiaomi 13, OnePlus 11 czy Samsung Galaxy S23. Mówi się o tym, że w przypadku tego ostatniego może to być zmodyfikowany chip. Qualcomm wśród partnerów nowej platformy wymienił m.in. marki ASUS ROG, HONOR, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, REDMAGIC, Redmi, SHARP, Sony, vivo, Xiaomi, XINGJI/MEIZU czy ZTE. Będzie więc w czym przebierać. Specyfikacja techniczna nowego SoC widoczna jest poniżej.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – specyfikacja techniczna

Kryo Prime (Cortex-X3) 3,2 GHz + 4 x Kryo (2 x Cortex-A715 oraz 2 x Cortex-A710) 2,8 GHz + 3 Kryo (Cortex-A510) 2,0 GHz

układ GPU Adreno kolejnej generacji

FastConnect 7800 (Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3)

modem 5G Snapdragon X70

4-nm litografia

kontroler pamięci LP-DDR5x 4200 MHz

wsparcie dla USB 4 i Quick Charge 5

