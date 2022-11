GeForce RTX 4070 Ti w drodze. To anulowana karta grafiki 4080

GeForce RTX 4070 Ti to karta grafiki, która niedługo pojawi się w ofercie firmy Nvidia. Nie będzie to jednak zupełnie nowe urządzenia, a anulowany wcześniej model 4080 z 12 GB pamięci. Nvidia wprowadzi go na rynek jako GeForce RTX 4070 Ti. To oznacza, że specyfikacja techniczna tego urządzenia jest już znana.

GeForce RTX 4070 Ti to karta grafiki, która zostanie wprowadzona za jakiś czas. Nvidia zamierza zrobić mały remake modelu 4080 z mniejszą pamięcią, który jakiś czas temu został anulowany. Wynika to z faktu, że oferował zbyt duże różnice w specyfikacji, a co za tym idzie również wydajności względem droższej wersji. Stąd też taka, a nie inna decyzja.

Model 4080 z 12 GB pamięci RAM zostanie więc wprowadzony na rynek pod inną nazwą i tą jest właśnie GeForce RTX 4070 Ti. Takie informacje przekazał leaker kopite7kimi, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu zielonych. Coś więc musi być na rzeczy.

Specyfikacja GeForce RTX 4070 Ti już znana

Jeśli GeForce RTX 4070 Ti jest tym samym urządzeniem, co model 4080, to jego specyfikacja techniczna nie jest już tajemnicą. Urządzenie otrzyma procesor graficzny Ada mający 7680 rdzeni CUDA pracujący z zegarem 2,31 GHz. Będzie on mógł być zwiększany do 2,61 GHz. Poza tym spodziewajmy się oczywiście 12 GB pamięci.

