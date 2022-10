GeForce RTX 4050 coraz bliżej. Opakowanie karty grafiki pozuje na zdjęciu

GeForce RTX 4050 to karta grafiki firmy Nvidia, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Na jej debiut czekamy, a tymczasem na prezentacji Galax uchwycono opakowanie modelu. Niestety na zdjęciu niewiele widać. Mimo to częściowa specyfikacja techniczna karty grafiki GeForce RTX 4050 jest już znana.

GeForce RTX 4050 to karta grafiki z GPU Ada, której premiera ciągle przed nami. Spodziewajmy się jej na rynku dopiero w 2023 r. Tymczasem jej istnienie potwierdził jeden z partnerów zielonych. To marka Galax, na której prezentacji dostrzeżono za gablotą opakowanie nadchodzącego sprzętu. Widać to na poniższym zdjęciu.

Opakowanie karty grafiki GeForce RTX 4050 od firmy Galax nie ujawnia nam w zasadzie nic. Nie widać tu choćby odrobiny informacji, jak na przykład szczegółu o rozmiarze pamięci VRAM. Co nie zmienia faktu, że coś na jej temat wiemy. Sercem będzie GPU Ada AD106 wykonany w 4-nm węźle.

Pełna specyfikacja techniczna GeForce RTX 4050 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna karty grafiki GeForce RTX 4050 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6, która będzie komunikować się z rdzeniem graficznym poprzez 128-bitową szynę. Współczynnik TDP ma zamknąć się w granicach 150 W. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

