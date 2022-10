GeForce RTX 4090 Ti ma być potworem. Wycieka specyfikacja

GeForce RTX 4090 Ti to karta grafiki Nvidii, której premiera cały czas jest przed nami. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta sugeruje nam, że będzie to prawdziwy potwór. Wydajność karty grafiki GeForce RTX 4090 Ti ma być wyższa od modelu z niekompletnym GPU AD102 nawet o 20 proc.

GeForce RTX 4090 Ti to karta grafiki, która już pojawiała się w przeciekach. Jej premiera jest nadal przed nami. Nvidia każe nam czekać na zapowiedź tego modelu. Wiemy jednak, że otrzyma on pełny GPU AD102. Teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna i rzeczywiście jest na co czekać.

Nvidia GeForce RTX 4090 Ti dostanie GPU AD102 mający pełne 18176 rdzeni CUDA oraz 96 MB pamięci podręcznej. Współczynnik TDP wyniesie 475 W. Spodziewajmy się także kości pamięci GDDR6X typu 24 Gbps. Finalnie ma to wszystko zaowocować wyższą wydajnością w postaci 10-20 proc. w porównaniu do modelu 4090.

Pełna specyfikacja techniczna GeForce RTX 4090 Ti nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna karty grafiki Nvidia GeForce RTX 4090 Ti nie jest na razie znana. Na pewne szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Spodziewajmy się jednak 24 GB pamięci GDDR6X, która będzie komunikować się poprzez 384-bitową szynę. Premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło