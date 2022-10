GeForce RTX 4070 coraz bliżej. Nvidia szykuje taki design dla karty grafiki

GeForce RTX 4070 to model, którego Nvidia jeszcze nie zapowiedziała. Tymczasem poznajemy design tej karty grafiki i został on uaktualniony względem poprzednika. Wiemy, że ma ona zajmować dwa sloty. Poza tym Nvidia GeForce RTX 4070 otrzyma większy oraz przeprojektowany wentylator znajdujący się na boku.

Nvidia GeForce RTX 4070 to karta grafiki, która w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Na jej oficjalną zapowiedź cały czas czekamy, bo zieloni na razie pochwalili się tylko modelami 4080 i 4090. Nowe informacje na temat tego sprzętu uzyskał Moore’s Law is Dead. Tym razem są to szczegóły obejmujące design.

foto: Moore’s Law is Dead

foto: Moore’s Law is Dead

Nvidia postawi wraz z kartą grafiki GeForce RTX 4070 na nowy design. Poniższe schematy z porównaniem do modelu 3080 pokazują nam krótszą konstrukcję. Następnie mamy większy wentylator, co również widać na obrysie. Takich zmian mamy spodziewać się w tym urządzeniu. Czy tak będzie, to przekonamy się już wkrótce.

Karta grafiki Nvidia GeForce RTX 4070 blisko

Spodziewamy się, że Nvidia zaprezentuje jakieś nowe karty grafiki jeszcze w tym kwartale. Debiut modelu GeForce RTX 4070 powinien odbyć się za kilka tygodni. Wiemy, że znajdziemy tu GPU AD104 oraz 10 lub 12 GB pamięci VRAM. Do wyboru mają być dwa warianty.

