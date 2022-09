GeForce RTX 4090 Ti w drodze. GPU AD102 ma do zaoferowania dużo więcej

GeForce RTX 4090 Ti to flagowa karta grafiki, którą Nvidia z czasem może dodać do własnej oferty. Jeszcze przed premierą modeli RTX 5000. Świadczy o tym sam GPU AD102, w którym jest jeszcze ciągle duży potencjał. Ten sam procesor znajduje się w karcie grafiki GeForce RTX 4090 bez dopisku Ti w nazwie.

GeForce RTX 4090 Ti nie został pokazany przez Nvidię wraz z pierwszymi modelami z GPU Ada Lovelace. Taka karta grafiki może jednak z czasem się pojawić. Wynika to z faktu, że w samym GPU AD102 drzemie jeszcze naprawdę spory potencjał, który wręcz prosi się o wykorzystanie.

AD102 to procesor graficzny, który ma GeForce RTX 4090 bez dopisku Ti w nazwie. Nvidia umieściła w tym GPU łącznie 144 jednostek SM, 18432 rdzeni CUDA oraz 96 MB pamięci podręcznej. To o 12 proc. więcej rdzeni CUDA względem obecnej karty grafiki czy 33 proc. więcej pamięci L2. Firma ma więc co jeszcze wykorzystać.

Nvidia GeForce RTX 4090 Ti z GPU AD102 nieprędko

Nie spodziewajmy się jednak, że Nvidia wprowadzi do oferty kartę grafiki GeForce RTX 4090 Ti w krótkim czasie. To się prędko nie wydarzy, bo firma będzie chciała najpierw sprzedać jak najwięcej obecnych modeli z niepełnym GPU AD102. Na flagowe urządzenie trochę sobie poczekamy.

