Snapdragon 6 Gen 1 w drodze. Qualcomm szykuje nowy procesor

Snapdragon 6 Gen 1 to nowy procesor dla średniaków, który szykuje Qualcomm. Platforma nie została dochowana w tajemnicy i doszło do przecieku. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna chipu. Wiemy, że Snapdragon 6 Gen 1 ma rdzenie Kryo, wspiera Wi-Fi 6E i współpracuje z modemem 5G Snapdragon X62.

Snapdragon 6 Gen 1 to nowy procesor firmy Qualcomm. Jego premiera ma odbyć się w niedługim czasie. Co już o nim wiadomo? Okazuje się, że w zasadzie prawie wszystko. Do sieci wyciekł zrzut ekranowy, na którym widoczna jest pełna specyfikacja techniczna nowej platformy. Rzućmy sobie na to okiem.

Qualcomm w procesorze Snapdragon 6 Gen 1 umieści autorskie rdzenie CPU Kryo, które mają pracować z zegarem do 2,2 GHz. Następnie mamy niesprecyzowany układ GPU Adreno. Za łączność z sieciami komórkowymi odpowiada tu modem 5G Snapdragon X62. Nie brakuje też wsparcia dla Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Smartfony z tym chipem będą miały ekrany o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnym odświeżaniem w postaci 120 Hz. Poza nie zabrakło obsługi szybkiego ładowania Quick Charge 4+.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – specyfikacja techniczna

8 rdzeni Kryo pracujących z zegarem 2,2 GHz

Układ graficzny GPU Adreno

kontroler pamięci LPDDR5 (do 12 GB)

modem 5G Snapdragon X62

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

wsparcie dla ekranów Full HD+ i 120 Hz

