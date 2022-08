GeForce RTX 4060 Ti będzie mocny. Szybszy od Nvidia RTX 3080

GeFiorce RTX 4060 Ti to średniopółkowa karta grafiki firmy Nvidia, której premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym modelu. Wygląda na to, że będzie on mocniejszy względem Nvidia RTX 3080. To oznacza, że GeForce RTX 4060 Ti może być naprawdę ciekawą propozycją dla graczy.