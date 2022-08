GeForce RTX 4090 w produkcji. Nvidia pokaże nowe karty grafiki we wrześniu

GeForce RTX 4090 to flagowy model firmy Nvidia z GPU Ada Lovelace. Zieloni mają pokazać nowe karty grafiki we wrześniu. Wygląda na to, że tak będzie, bo wymienione urządzenie znajduje się już w produkcji. Na razie znana jest częściowa specyfikacja techniczna Nvidia GeForce RTX 4090 i ta jest bardzo obiecująca.

GeForce RTX 4090 to to flagowa karta grafiki firmy Nvidia, która w przeciekach pojawia się od miesięcy. Urządzenie będzie konkretne, na co wskazuje częściowa specyfikacja techniczna krążąca po sieci. Wygląda na to, że premiera we wrześniu jest bardzo prawdopodobna. Skąd to wiemy?

Plotki mówią o tym, że produkcja kart grafiki GeForce RTX 4090 rozpoczęła się wcześniej w tym miesiącu. To oznacza, że Nvidia szykuje się pomału do rynkowej premiery i chce zapewnić odpowiednią podaż. Zdjęcia dokumentacji widocznej powyżej potwierdzają nam przy okazji rozmiar pamięci w postaci 24 GB. Spodziewajmy się, że cena tego modelu nie będzie niska.

Pełna specyfikacja GeForce RTX 4090 tajemnicą

Nvidia GeForce RTX 4090 ma dostać układ GPU AD102 mają kilkanaście tysięcy rdzeni CUDA. Spodziewajmy się także 512 TMU czy 192 ROP. Natomiast szyna pamięci jest 384-bitowa. Kości pamięci to szybkie moduły GDDR6X o wysokim taktowaniu. Cena na razie nie jest znana, ale będzie wysoka.

