GeForce GTX 1630 od Gigabyte na renderach. Do wyboru dwie karty grafiki

GeForce GTX 1630 to wyjściowy model Nvidii, którego premiera jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć dwie karty grafiki marki Gigabyte. Rozmiary są niewielkie i powinny z powodzeniem zmieścić się w komputerach Mini-ITX. Znana jest także częściowa specyfikacja GeForce GTX 1630 i ta niestety nie porywa.

Nvidia GeForce GTX 1630 to karta grafiki, która miała zadebiutować w połowie czerwca. Dziś już wiemy, że tak się nie stanie i nastąpi to dopiero w późniejszym czasie. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery dwóch modeli marki Gigabyte. Te prezentują nam design urządzeń. Rzućmy sobie na to okiem.

Gigabyte przygotował co najmniej dwie karty grafiki GeForce GTX 1630, które widać na renderach załączonych w artykule. Konstrukcje są małe i powinny z powodzeniem zmieścić się w obudowach Mini-ITX. Jedna ma pojedynczy wentylator, a druga dwa mniejsze. Można też dostrzec złącza HDMI, DVI i DisplayPort. Obie zajmują dwa sloty.

Karty grafiki Nvidia GeForce GTX 1630 opóźnione

Nvidia zmieniła plany i opóźniła premierę modelu GeForce GTX 1630. Wiemy, że ma on niepełny GPU TU117 z 512 rdzeniami CUDA. Następnie mamy 4 GB pamięci VRAM. Niestety szyna pamięci została zredukowana do zaledwie 64 bitów. TDP nie powinno być wyższe od 75 W.

