GeForce GTX 1630 opóźniony. Specyfikacja karty grafiki Nvidii znana

GeForce GTX 1630 to karta grafiki, którą Nvidia miała zaprezentować w tym tygodniu. Tak się jednak nie stanie i doszło do opóźnień. Premiera ma odbyć się w późniejszym terminie. Specyfikacja techniczna modelu Nvidia GeForce GTX 1630 wyciekła do sieci wcześniej. Będzie to dosyć podstawowa karta grafiki.

Nvidia GeForce GTX 1630 to karta grafiki, której premiera miała odbyć się w połowie czerwca. To oznacza, że zobaczyliśmy ją na dniach. Tymczasem doszło do opóźnień. Debiut nie odbędzie się tak szybko. Jakby tego było mało, to nowy termin nie jest znany. Wiemy za to, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

Plotki mówią o tym, że Nvidia GeForce GTX 1630 ma 12-nm GPU TU117-150 z 48 TMU, 32 ROP i 512 rdzeniami CUDA. Maksymalna częstotliwość pracy to 1800 MHz. Wydajność ma sięgać 1,84 Tflopsa. Wiemy też, że TDP zamknie się w granicy 75 W.

Nvidia w karcie GeForce GTX 1630 umieści także 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Ma ona komunikować się z GPU poprzez 64-bitową szynę. Przepustowość wyniesie 96 GB/s. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nvidia GeForce GTX 1630 – specyfikacja techniczna

GPU TU117-150 z 48 TMU, 32 ROP i 512 rdzeniami CUDA

zegar do 1800 Mhz

4 GB pamięci VRAM typu GDDR6

64-bitowa szyna pamięci

PCI-Express 3.0 x16

TDP 75 W

